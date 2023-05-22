ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM | Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, 2. ara zam oranı belli oldu mu? Refah payı beklentisi!

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı için gözler temmuz ayına çevrildi. Zamla ilgili beklentiler artarken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkların da olduğunu belirtti. Bakan Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. Asgari ücrette ara zam ve refah payı olup olmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek. İşte, 2023 asgari ücret zammında son durum.