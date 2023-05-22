ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM | Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, 2. ara zam oranı belli oldu mu? Refah payı beklentisi!

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammıyla ilgili beklenen son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.
Bakan Bilgin, asgari ücrette %70 artış istendiğine dikkat çekerek “Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Açıklamasının devamında Ocak ayında Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek seviyelere çıktığına vurgu yapan Bilgin “ Temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.” dedi.