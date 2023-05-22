Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM | Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, 2. ara zam oranı belli oldu mu? Refah payı beklentisi!

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret Zammı#Asgari Ücret Ne Kadar Olacak#Asgari Ücret Temmuz 2023 Zam Oranı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 20:51

Asgari ücret temmuz zammı 2023, son gelişmelerle takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı ve kamuoyunun genelini ilgilendiren asgari ücret zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların hazır olduğunu duyurdu. Son olarak 2023 yılında net asgari ücret 8 bin 506 liraya yükseltilirken, asgari ücret tespit komisyonu tarafından temmuz ayı asgari ücret zammı belirlenecek. Asgari ücrette refah payı beklentileri de gündemin bir diğer başlıklarından oldu. Peki, temmuzda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2. ara zam oranı belli oldu mu? İşte, asgari ücret zammı ve refah payı hakkında bilgiler.

1/4ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON DURUM | Temmuzda asgari ücret ne kadar olacak, 2. ara zam oranı belli oldu mu Refah payı beklentisi

Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı için gözler temmuz ayına çevrildi. Zamla ilgili beklentiler artarken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz." ifadelerini kullandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıkların da olduğunu belirtti. Bakan Bilgin ise asgari ücrette 500 dolar vurgusu yaptı. Asgari ücrette ara zam ve refah payı olup olmayacağı ilerleyen günlerde netleşecek. İşte, 2023 asgari ücret zammında son durum.

2/4ASGARİ ÜCRET TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ’DA NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammıyla ilgili beklenen son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Bakan Bilgin, asgari ücrette %70 artış istendiğine dikkat çekerek “Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış istiyorlar" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında Ocak ayında Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek seviyelere çıktığına vurgu yapan Bilgin “ Temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.” dedi.

3/4ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemelerde yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

4/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayının sonunda yapılan  AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret Zammı#Asgari Ücret Ne Kadar Olacak#Asgari Ücret Temmuz 2023 Zam Oranı