ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ MAAŞLAR
Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar değişecek. Güncel asgari ücret 8 bin 506 TL olarak çalışanların eline geçiyor.
Gerçekleştirilecek toplantının ardından asgari ücret zam oranının %25 olması durumunda maaşlar 2.126,5 TL artacak ve asgari ücret toplamda 10 bin 632 lira olacak.
Asgari ücret zam oranının %30 olması durumunda mevcut maaş 2.551 TL artacak ve 11 bin 57 TL olacak.
Asgari ücret zam oranın %35 olması halinde maaşlar 2.997 lira artacak ve 11 bin 503 lira olacak.
Not: Asgari ücret zam oranları henüz belli olmadı. Yukarıdaki maaşlar ihtimallere göre hesaplanmıştır.
Temmuz- Aralık ayında geçerli olacak asgari ücret zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak. Alınacak kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.