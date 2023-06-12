



Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacağından vatandaşlar şimdiden son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Asgari ücret zammı sadece asgari ücretle çalışanları değil özel sektör maaşlarını da dolaylı olarak etkiliyor. Ayrıca 65 yaş aylığı, staj ücreti, engelli aylığı da asgari ücret baz alınarak hesaplandığından zam sonrası bu ödemelerde artış yaşanacak. Asgari Ücret toplantısında işveren tarafını temsil edecek TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bugün yeni göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti. Yapılan ikili görüşmenin ardından Akkol, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bayram öncesini işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise enflasyon rakamlarına vurgu yaparak görüşmelerin önemini ifade etti. Asgari ücret zammında masadaki oranlar ise değişkenlik gösteriyor. Asgari Ücret Tespit komisyonunun ilk toplantısında yapılacak durum değerlendirmesi büyük önem arz ediyor. Peki 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari ücret zammında son durum…