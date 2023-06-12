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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON AÇIKLAMA | Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak? Gözler ilk toplantıda… İşte, masadaki Temmuz zam oranları ve gelen son açıklamalar

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret Zammı#Son Açıklamalar#Asgari Ücret Ne Kadar Olacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 20:34

Asgari ücret zammı için ilk görüşmeler yarın başlıyor. Temmuz ayında milyonlarca çalışanı doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek asgari ücrette son gelişmeler mercek altına alındı. 7 milyondan fazla çalışanın asgari ücret zammına göre maaşları yeniden belirlenecek. Hem işveren hem de işçiler açısından büyük öneme sahip olan zam oranlarında tablo netleşmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu işveren, işçi ve hükümet temsilcilerinden oluşacak. Yapılacak görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başkanlık edecek. Geçen yıl Aralık ayında asgari ücret zam oranı tarihi bir rekor kırarak %54.66 oranında zamlanarak 8 bin 506 TL’ye yükselmişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni göreve gelen Vedat Işıkhan ziyareti sonunda asgari ücretle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili bir diğer açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan geldi. Peki 2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari ücret zammında son gelen açıklamalar…

1/8ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON AÇIKLAMA | Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak Gözler ilk toplantıda… İşte, masadaki Temmuz zam oranları ve gelen son açıklamalar



Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanacağından vatandaşlar şimdiden son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Asgari ücret zammı sadece asgari ücretle çalışanları değil özel sektör maaşlarını da dolaylı olarak etkiliyor. Ayrıca 65 yaş aylığı, staj ücreti, engelli aylığı da asgari ücret baz alınarak hesaplandığından zam sonrası bu ödemelerde artış yaşanacak. Asgari Ücret toplantısında işveren tarafını temsil edecek TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, bugün yeni göreve başlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ı ziyaret etti. Yapılan ikili görüşmenin ardından Akkol, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bayram öncesini işaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise enflasyon rakamlarına vurgu yaparak görüşmelerin önemini ifade etti. Asgari ücret zammında masadaki oranlar ise değişkenlik gösteriyor. Asgari Ücret Tespit komisyonunun ilk toplantısında yapılacak durum değerlendirmesi büyük önem arz ediyor. Peki 2023 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari ücret zammında son durum…

2/82023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR,KAÇ TL OLACAK

2023 ASGARİ ÜCRET NE KADAR,KAÇ TL OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yarın gerçekleştirecek. Asgari ücret toplantısında işveren kısmını TİSK, 7 milyondan fazla çalışanı ise TÜRK-İŞ temsil edecek. Ayrıca toplantıda hükümetten 5 kişi yer alacak.

Asgari ücret zam oranlarına ilişkin ilk değerlendirmelerin yarın toplantıda ele alınması bekleniyor. İşçi ve işveren tarafı karşılıklı olarak beklentilerini ifade edecek. Asgari ücret zam oranları ilk toplantıda belli olmayacak.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında toplam üç toplantı gerçekleştirilmiş ve zam oranı karara bağlanamamıştı. Yapılan dördüncü görüşme sonrasında yüzde 54.66 zam oranı açıklandı ve asgari ücret 8 bin 506 lira oldu. Henüz güncel asgari ücret zam oranları belli olmadı. Ancak son olarak Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 500 dolar vurgusu yapmıştı.

3/8ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ MAAŞLAR

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI TAHMİNLERİNE GÖRE YENİ MAAŞLAR

Asgari ücret zam oranlarına göre işçilerin alacakları maaşlar değişecek. Güncel asgari ücret 8 bin 506 TL olarak çalışanların eline geçiyor.

Gerçekleştirilecek toplantının ardından asgari ücret zam oranının %25 olması durumunda maaşlar 2.126,5 TL artacak ve asgari ücret toplamda 10 bin 632 lira olacak.

Asgari ücret zam oranının %30 olması durumunda mevcut maaş 2.551 TL artacak ve 11 bin 57 TL olacak.

Asgari ücret zam oranın %35 olması halinde maaşlar 2.997 lira artacak ve 11 bin 503 lira olacak.

Not: Asgari ücret zam oranları henüz belli olmadı. Yukarıdaki maaşlar ihtimallere göre hesaplanmıştır.

Temmuz- Aralık ayında geçerli olacak asgari ücret zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak görüşmelerin ardından belli olacak. Alınacak kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

 

4/8YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temmuz ayından sonra geçerli olacak Asgari ücretin açıklanma tarihi henüz bilinmiyor. Geçtiğimiz asgari ücret zammında üç toplantının ardından zam oranları belli olmuş ve yeni maaş açıklanmıştı.

Görüşmelerde işveren tarafını temsil edecek TİSK’in Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada “ Önümüzde bayram var. Bayrama girmeden asgari ücret zammının belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ortak mutabakatla imza attığımız güzel bir süreç temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

5/8“AYNI GEMİDEYİZ”

“AYNI GEMİDEYİZ”

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol açıklamasının devamında “ İşçi, işveren ve kamu ayrımını sevmediğini dile getiren Akkol, "Biz aynı gemideyiz, tek bir ülkemiz ve tek bir çalışma hayatımız var. İstihdam, çalışanlar ve işverenler bunlar birbirinden ayrılabilen unsurlar değil. İşverenler olacak ki istihdam olacak, birileri ücret ödeyecek. Çalışanlar iyi gelire sahip olsun ki refah olsun. Bunlar birbiriyle entegre konular. Bu konuları bütün unsurlarıyla değerlendirip, ülkemiz için en hayırlı ve güzel şekilde tamamlamaya gayret edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

6/8ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan asgari ücret zammıyla ilgili önemli açıklama geldi. Yılmaz açıklamasında enflasyon rakamlarına dikkat çekerek toplantıları işaret etti. İşte, yapılan açıklama;

"Halkımızın taleplerini, beklentilerini karşılamaya bütün gücümüzle gayret edeceğiz. Gece gündüz çalışacağız. Bu çerçevede özellikle enflasyon konusunun çok önemli öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken diğer yandan enflasyonun etkilerini, geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz.

Seçim beyannamemizde yine yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili çalışanlarla, emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar yapılmaya başlanacak"

7/8ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücret baz alınarak hesaplanan bazı ödemeler bulunuyor. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte Temmuz ayından itibaren aşağıdaki ödemeler de değişecek. İşte, Asgari ücretle değişecek ödemeler;

Öğrencilerin aldıkları staj ücretleri,

65 Yaş Aylığı (yaşlılık maaşı)

Engelli Aylığı

Kıdem Tazminatı

Genel Sağlık Sigortası primi

8/8ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023 SON AÇIKLAMA | Asgari ücret ara zammı ne kadar, kaç TL olacak Gözler ilk toplantıda… İşte, masadaki Temmuz zam oranları ve gelen son açıklamalar

İşsizlik Maaşı

Askerlik ve Doğum Borçlanması

İsteğe Bağlı Sigorta Primleri

Asgari ücretlinin Kıdem tazminatı

Asgari ücretli rapor ücretleri

 

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