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ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar yapılacak?

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 15:42

Asgari ücret zammı için gündem devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yaptığı açıklama üzerine gündemde yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 asgari ücrete Temmuz ayında yeniden zam yapılacağı mesajını vermişti. Yeni yılda yüzde 54,66 oranında artış göstererek 8 bin 506 lira olan asgari ücret için yeni artışın ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar yapılacak? İşte, o detaylar

1/4ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar yapılacak

Asgari ücret zammı için araştırma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Seçim Beyannamesi içerisinde asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağı net bir şekilde ifade edilirken, Erdoğan açıklamasında refah payına vurgu yaptı. Devamında ise enflasyonun üzerinde artış yapılabileceği dile getirildi. Asgari ücrete zam ne zaman ve ne kadar yapılacak? İşte, o detaylar

2/4ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 AK Parti Seçim Beyannamesini kalem kalem açıkladı. Bu yıl başında 8 bin 506 lira olan asgari ücretle ilgili olarak çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı.

Önümüzdeki dönemde asgari ücrete enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların refah payı almasını sağlayacaklarının altını çizen Erdoğan “ Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.” dedi.

3/4ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar yapılacak

Asgari ücret zam oranları henüz netlik kazanmadı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan enflasyonun altında bir artış olmayacağının sinyallerini verdi. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15 ve son olarak Mart ayında 2,29 olarak açıkladı. Son 3 aylık enflasyon toplam yüzde 12,52 oldu. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları enflasyonu da dikkate alınarak asgari ücrete ara zam yapılacak.

4/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PEŞ PEŞE AÇIKLADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PEŞ PEŞE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti’nin seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamasında “ Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. “ ifadelerini kullandı. Özellikle gençlere yönelik vaatlerini şu şekilde sıraladı;



“Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.”

“ Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.”

“Tüm okullarda tekli eğitime geçecek, okul sonrası etüt imkânlarını yaygınlaştıracağız. Yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden çok kez yapılmasını temin edeceğiz.”

“Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.”

 

 

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