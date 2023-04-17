ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2023: Asgari ücret zammı ne zaman ve ne kadar yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PEŞ PEŞE AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti’nin seçim beyannamesi ve aday tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan açıklamasında “ Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. “ ifadelerini kullandı. Özellikle gençlere yönelik vaatlerini şu şekilde sıraladı;

“Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.”

“ Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız.”

“Tüm okullarda tekli eğitime geçecek, okul sonrası etüt imkânlarını yaygınlaştıracağız. Yükseköğretime geçiş sınavlarının yılda birden çok kez yapılmasını temin edeceğiz.”

“Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.”