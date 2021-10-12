Asgari ücret zammı 2022 ne zaman belli olacak? Asgari ücret görüşmeleri ile ilgili Bakan Bilgin'den açıklama!
Asgari ücret zammı 2022 yeni yıla kısa süre kala milyonlarca çalışanın gündemine gelmeye başladı. 2022 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları yıl sonuna doğru yapılacak. İşçi, işveren ve kamu temsilcileri katılımı ile yapılan asgari ücret görüşmelerinin ardından zam oranı netlik kazanacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşmelere yakında başlanacağını duyurdu. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2022? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Asgari ücret zammının ne zaman açıklanacağı, Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası gündeme geldi. Afyonkarahisar'da sendikacılara seslenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini sözlerine ekledi. Toplam 4 toplantıda netlik kazanan asgari ücret zam tutarı, ile AGİ ücreti de belli olacak. Bu yılki görüşmelerin tarihi henüz belli olmazken aralık ayında ilk toplantının yapılması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLDU?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı.
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AGİ NE KADAR?
Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
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BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bilgin, kamuda düşük ücretli işçilere en yüksek zammı gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bir iş yerinde çalışanlar arasında ücret farkı ülkenin yaşadığı gelir dağılımı sorunlarından daha farklı bir düzeydeyse, daha göze batan bir düzeydeyse orada iş barışı olmaz. Yani bir yerde asgari ücretle çalışıyor, orada işçiler arasındaki fark, mesafe, makas açılmışsa orada iş barışı olmaz. Önce düşük gelirli işçileri korumak mecburiyetindeyiz, ondan sonra yüzdelik zammı tartışabiliriz ve konuşabiliriz. Onun için biz en düşük ücret alan işçilerimize seyyanen 400 liranın üzerinde bir Zam yaparak, onları 4000 liraya çektik ondan sonra da yüzdelik zammı konuştuk, bunu da gerçekleştirdik. Bu Türk kamu çalışma hayatında kamu işçileri açısından sadece bir ücret artışı değil bir sosyal dengenin kurulması açısından da önemli bir adımdır."
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Bilgin, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini sözlerine ekledi.