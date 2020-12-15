Asgari ücret toplantısı, 2021 yılında çalışanların alacağı maaşların belirlenmesinde büyük önem arz edecek. İlk toplantının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde gerçekleşmesinin ardından bugün ikinci toplantı, TİSK bünyesinde tamamlanacak. Bu toplantının ardından ise işçi sendikalarının başkanlık edeceği toplantı başlayacak. Peki, bugün gerçekleşecek olan asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Asgari ücret 2. toplantısı, bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bünyesinde gerçekleşecek. Toplantıda işverenlerin asgari ücretteki beklentileri ve önerileri dikkate alınacak. Asgari ücret 2. toplantısının tamamlanması ile birlikte gözler, işçi sendikalarının görüşlerinin paylaşılacağı 3.toplantıya çevrilecek. Tüm tarafların son noktayı koyacağı yer ise 4.toplantı olacak. Peki, Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki ikinci toplantısı çevrim içi yapılacak. Anadolu Ajansı'ndan edinilen bilgilere göre toplantının saat 10.00'da başlaması bekleniyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.