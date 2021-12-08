2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücrette son durum
Asgari ücret toplantısı en son 7 Aralık tarihinde yapıldı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde beklentileri açıklamıştı. Şimdi sıra üçüncü toplantıya geldi. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret 2022 tutarı araştırılıyor. Asgari ücret zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti. Üçüncü toplantı ise 9 Aralık’ta yapılacak.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücrette üçüncü toplantının 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.
Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk toplantıda yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.
Katar ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret ile ilgili soruya, "Sayın Bakan heyetiyle beraber gerek işçi kesimi gerek işveren kesimiyle bugün, perşembe bu tür görüşmeleri yapacaklar. Görüşmelerle birlikte de bir yere varacaklar. İnşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir' bunları bir görelim." cevabını vermişti.
SON TOPLANTININ ARDINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı 7 Aralık’ta gerçekleştirildi.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.
Türk-İş Bakanı Ergun Atalay toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.
Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.
Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.
Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetini Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TİSK), işçi heyetini ise Türk-İş temsil ediyor. Ayrıca toplantıya Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri de katıldı.
Türk-İş Bakanı Ergun Atalay toplantı öncesi gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.
Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.
Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.
ASGARİ ÜCRETLİ UYUMUYOR DESEK YERİ
Sendikaların olduğu yerde sözleşme var, sosyal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99'u asgari ücretin üstünde ücret alıyorlar. Özellikle otellere baktığınız zaman, sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman, akşam 4-5'ten sonra çalışanların 4'te 3'ü asgari ücretli, bir bölümü asgari ücretli, bir bölümü memur. Asgari ücretli ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.
Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40'ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.
BU ÜCRET ÇOK DÜŞÜK
İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.
Bakan Bey'e rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede'de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.
Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40'ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.
BU ÜCRET ÇOK DÜŞÜK
İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.
Bakan Bey'e rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede'de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.