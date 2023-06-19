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ASGARİ ÜCRET ikinci toplantısı başladı! Asgari ücret bugün belli olacak mı? Asgari ücret Temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak? İşte masadaki olası rakamlar!

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#Asgari Ücret#Asgari Ücret Tespit Komisyonu#Asgari Ücret İkinci Toplantı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 10:27

Milyonların beklediği asgari ücret ikinci toplantısı büyük bir heyecanla ekleniyor. Asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? sorusu da bu bağlamda araştırılıyor. 19 Haziran asgari ücret ikinci toplantı saati milyonlarca çalışan tarafından beklenmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği ilk toplantının ardından bu hafta 2. toplantısını gerçekleştiriyor. Asgari Ücret zammı ne zaman açıklanacak? sorusu da 7 milyondan fazla çalışan ve onları bünyesinde barındıran işverenler tarafından merak ediliyor. Taraflar ikinci kez bir araya gelirken gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek. Peki, 19 Haziran asgari ücret toplantısı saat kaçta başlayacak? Asgari Ücret Temmuz zam kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar…

1/7ASGARİ ÜCRET ikinci toplantısı başladı Asgari ücret bugün belli olacak mı Asgari ücret Temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak İşte masadaki olası rakamlar

Asgari ücrete temmuzda ne kadar zam gelecek sorusu kamuoyunun gündemindeki ana konulardan birisi oldu. Son yıllarda yaşanan yüksek enflasyon sebebiyle asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda çift zam uygulandı. Bu yıl da asgari ücrete 2. zam sinyallerinin ardından geçtiğimiz hafta ilk toplantı gerçekleştirildi. Asgari ücret 2. toplantısı saat kaçta başlayacak? sorusu da bu bağlamda merak edilip araştırılmaya başlandı.  Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ikinci toplantı bugün gerçekleşecek. Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Peki, Asgari ücret zammı bugün belli olacak mı? İşte detaylar…

2/7ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Asgari ücrette 2. toplantı bugün gerçekleştirilecek. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısını 19 Haziran Pazartesi günü (bugün) saat 10.00'da yapacak. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

3/7ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ARA ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Komisyonda işveren kesimini TİSK, işçi kesimini ise TÜRK İŞ temsil ediyor. Son dönemlerdeki gibi TÜÜRK İŞ ve HAK İŞ'in ortak hareket etmesi bekleniyor. Komisyon kararlarını oy çokluğuyla alıyor. Hali hazırda 8 bin 506 lira olan asgari ücretin seçim öncesi 500 dolar seviyesine çıkarılabileceğine dair sinyaller kamuoyuna yansımıştı. Mevcut kur dikkate alındığında Asgari Ücret beklentisinin 11 bin liranın üzerine çıkması yönünde oldu. Bu da yaklaşık yüzde 37'lik zamma tekabül ediyor. Asgari ücrete yüzde 20 ZAM yapılırsa rakam net 10 bin 208 lira, brüt 12 bin 10 lira olacak.

4/7ASGARİ ÜCRET ikinci toplantısı başladı Asgari ücret bugün belli olacak mı Asgari ücret Temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak İşte masadaki olası rakamlar

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa net 11 bin 58, brüt 13 bin 10 lira olacak. Yüzde 40 zam olması durumunda ise net 11 bin 910, brüt 14 bin 11 lira olacak. TÜRK İŞ son yaptırdığı araştırmasında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 10 bin 362 olarak belirledi. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 13 bin 440 lira olarak açıklandı. Bu arada işveren kesimi ise hem işçiyi hem işvereni koruyacak, sürekliliği olacak, dengeli bir rakam vurgusu yapıyor. İşçilerin temmuz ayında zamlı maaşlarını alabilmesi için zamlı rakamın bu ay içinde belirlenmesi ve Resmi Gazetede yayımlanması gerekiyor.

5/7İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İŞÇİ KESİMİ TALEPLERİNİ İLETECEK

İlk toplantıda rakam telaffuz edilmemişti. Bu kez işçi kesiminin Zam oranına ilişkin taleplerini iletmesi bekleniyor. Komisyon, tüketici fiyat endekslerini ve geçinme endekslerini dikkate alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın saha çalışmaları değerlendirilecek. İşçi ve işveren sendikasının çalışmaları da ele alınacak.

6/7MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8 BİN 506 LİRA

Asgari ücret tespit komisyonu 15 üyeden oluşuyor. 5 üye hükümeti, 5 üye işçi tarafını 5 üye de işveren tarafını temsil ediyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt Asgari Ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

7/7ASGARİ ÜCRET ikinci toplantısı başladı Asgari ücret bugün belli olacak mı Asgari ücret Temmuz zammı 2023 ne kadar, kaç TL olacak İşte masadaki olası rakamlar
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