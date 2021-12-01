MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAsgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler
GeriGündem Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01 Aralık 2021 - 14:28 | 

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler

2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla bugün tarafların katılımıyla yapılması bekleniyor. Milyonlarca çalışan ve ailesini yakından ilgilendiren toplantının saatinin yanı sıra, 2022'de verilecek asgari ücretin net olarak ne zaman belli olacağı da merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanıyor. Her yıl 4 toplantı sonucu belirlenen asgari ücret zammının, bu yıl ne zaman ve hangi tarihte netleşeceği de ilgili kişilerce merakla araştırılıyor. İşte, 2022 asgari ücret zammında son durum...
2
2022 asgari ücret tutarını açıklayacak. Zam toplantılarının ilki 1 Aralık tarihinde yapılacak. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır.



3ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.



4ERDOĞANDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında asgari ücret ve emeklilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücretin işçiye bulunduğu ülkede sağladığı satın alma gücüne bakıldığında 2002'de ülkemiz 14. sıradayken 2021 yılında ülkemiz 10. sıraya ilerledi. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarından koruyacağız." dedi.







  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi