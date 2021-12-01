Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler
2022 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çağrısıyla bugün tarafların katılımıyla yapılması bekleniyor. Milyonlarca çalışan ve ailesini yakından ilgilendiren toplantının saatinin yanı sıra, 2022'de verilecek asgari ücretin net olarak ne zaman belli olacağı da merak ediliyor. Peki, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanıyor. Her yıl 4 toplantı sonucu belirlenen asgari ücret zammının, bu yıl ne zaman ve hangi tarihte netleşeceği de ilgili kişilerce merakla araştırılıyor. İşte, 2022 asgari ücret zammında son durum...
2022 asgari ücret tutarını açıklayacak. Zam toplantılarının ilki 1 Aralık tarihinde yapılacak. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.
ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak canlı yayınında asgari ücret ve emeklilikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Asgari ücretin işçiye bulunduğu ülkede sağladığı satın alma gücüne bakıldığında 2002'de ülkemiz 14. sıradayken 2021 yılında ülkemiz 10. sıraya ilerledi. İnşallah bu asgari ücret çalışmasında da işçilerimizi fiyat artışlarından koruyacağız." dedi.