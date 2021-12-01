Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret zammında son gelişmeler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılından itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için toplanıyor. Her yıl 4 toplantı sonucu belirlenen asgari ücret zammının, bu yıl ne zaman ve hangi tarihte netleşeceği de ilgili kişilerce merakla araştırılıyor. İşte, 2022 asgari ücret zammında son durum...