Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden ve kimlerden oluşuyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında bilgiler

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er üye bulunuyor. Komisyon toplam 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.