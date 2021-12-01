Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden ve kimlerden oluşuyor? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında bilgiler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını bugün yapıyor. 2022 asgari ücret tutarının belirleneceği toplantılar aralık ayında gerçekleştirilecek. Vatandaşlar her yıl zam gündemi ile toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu araştırmaya başladılar. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç kişiden ve kimlerden oluşuyor?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün zam gündemi ile toplanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türk-İş temsil edecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamı işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenecek.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KİMLERDEN OLUŞUYOR?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5’er üye bulunuyor. Komisyon toplam 15 kişiden oluşuyor. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) temsil edeceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üye, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini hatırlatan Bakan Bilgin, komisyonun, ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yüz yüze gerçekleştirileceğini söyledi.
Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleneceğini hatırlatan Bakan Bilgin, komisyonun, ilk toplantısının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yüz yüze gerçekleştirileceğini söyledi.