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Geri Ekonomi Asgari ücret son toplantısı ne zaman? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 toplantıyı gerçekleştireceği tarih
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 14:32 | 

Asgari ücret son toplantısı ne zaman? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 toplantıyı gerçekleştireceği tarih

Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl milyonları ilgilendiren asgari ücret tutarını belirlemek için bir araya geliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde bu yılın 3'ncü toplantısını 9 Aralık'ta gerçekleştirdi. Asgari Ücret Komisyonu'nun TİSK'te yapılan üçüncü toplantısında anlaşma sağlanamadı. Peki, asgari ücret son toplantısı ne zaman? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 toplantıyı gerçekleştireceği tarih...

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İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 3’üncü toplantısı, TİSK Genel Merkezi'nde gerçekleşti. İlk görüşmesini 1 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü görüşmede de anlaşamayınca, son karar 4'ncü toplantıya kaldı.
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Asgari ücrette 4'ncü toplantı için net bir tarih verilmedi ancak İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Şener asgari ücret sürecinde yaşanan gelişmeleri, CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener son toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Aralık sonuna kadar süre var ama tarafların verdiği mesajlar 4 toplantıda bu iş bitecek şeklindeydi. Önümüzdeki hafta yeni rakamlar çerçevesinde... Bütçe de Meclis'ten geçince çok daha hızlı telafuz edilecek. İlla ki 15'inde rakamlar netleşecek değil. 16-17'sinde de netleştirilebilir. Ama ben önümüzdeki hafta netleşeceğini düşünüyorum.”
3İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

İŞÇİLER 4 BİN LİRA İSTİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunun ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtmişti.
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Komisyon, beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. İşçi kesimini Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk-İş, İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.
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