Asgari ücret son toplantısı ne zaman? İşte Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 4 toplantıyı gerçekleştireceği tarih

Asgari ücrette 4'ncü toplantı için net bir tarih verilmedi ancak İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sefer Şener asgari ücret sürecinde yaşanan gelişmeleri, CNN Türk ekranlarında değerlendirdi. Şener son toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



“Aralık sonuna kadar süre var ama tarafların verdiği mesajlar 4 toplantıda bu iş bitecek şeklindeydi. Önümüzdeki hafta yeni rakamlar çerçevesinde... Bütçe de Meclis'ten geçince çok daha hızlı telafuz edilecek. İlla ki 15'inde rakamlar netleşecek değil. 16-17'sinde de netleştirilebilir. Ama ben önümüzdeki hafta netleşeceğini düşünüyorum.”