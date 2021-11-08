Asgari ücret son dakika haberleri! Asgari ücret 2022 ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Asgari ücret ne kadar olacak, sorusu yeni yıla kısa süre kala çalışanların gündemine gelmeye başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun katılımı ile yapılacak toplantılarda belirlenecek olan 2022 asgari ücret ve AGİ oranları ocak ayından önce kesinlik kazanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda 45 yılın en büyük asgari ücret zammının olabileceğini ifade etti. İşçi temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre enflasyonun üzerinde yüzde 20 civarında zam beklentisi olduğu öğrenildi. Peki, asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte, asgari ücrette son durum bilgileri.
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Asgari ücret görüşmeleri için geri sayım başladı. Yeni yılda belirlenecek zam oranı için milyonlarca çalışanın gözü kulağı komisyondan gelecek habere kilitlendi. Kabine Toplantısı'nda da görüşülmesi beklenen asgari ücret toplantıları aralık ayında başlayacak. Konuyla ilgili TİSK Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor" ifadeleri kullanıldı. Görüşme tarihi hakkında net bir açıklama gelmezken aralık ayında ilk toplantı gerçekleşecek.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki ay toplanacak.
Özellik asgari ücret konusunda Aralık ayı boyunca çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi ön görülüyor.
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ASGARİ ÜCRET 2021 ENFLASYONUN YÜZDE 7 ÜZERİNDE FARK ALDI
Koronavirüs salgını döneminin ekonomik etkilerinin en yoğun olarak hissedildiği 2020 yılının ardından asgari ücret 2021, salgın koşulları dikkate alınarak enflasyonun yaklaşık 6,96 puan üzerinde zam almıştı.
Yani 2020 yılında yüzde 14,6 olarak gerçekleşen enflasyon sonrası asgari ücret 2021, yüzde 21.56 oranında yükseliş yaşayarak brüt 3.577,50 TL'ye yükselmiş oldu. Asgari ücret 2021 net olarak ise 2.825,90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret 2021, net olarak 501 TL, brüt olarak 634 TL artış yaşadı.
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AGİ NE KADAR OLMUŞTU?
Yeni asgari ücret rakamıyla birlikte Asgari Geçim İndirimi (AGİ) de arttı. Buna göre, net asgari ücret bekar çocuksuz işçi için 2 bin 825 lira 90 kuruş, evli eşi çalışmayan işçi için 2 bin 879 lira 57 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçi için 2 bin 919 lira 81 kuruş, evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu işçi için 2 bin 960 lira 6 kuruş ve evli eşi çalışmayan üç çocuklu işçi için 3 bin 13 lira 72 kuruş oldu.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.