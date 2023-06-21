Asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatırılacak? 2023 Temmuz zammı ödeme tarihi belli oldu!

Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? sorusu zam oranının netleşmesiyle gündeme geldi. Asgari ücret için gerçekleştirilen 3 toplantı sonucunda brüt ve net asgari ücret zammı 20 Haziran tarihinde açıklandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 lira oldu. Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı. Peki, asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte, ayrıntılar.