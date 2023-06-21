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Asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? Yeni asgari ücret hangi ay yatırılacak? 2023 Temmuz zammı ödeme tarihi belli oldu!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 22:23

Asgari ücretin ne zaman ödeneceği milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından takip ediliyor. Kamuoyunun gündeminde yer alan asgari ücret temmuz zammı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri ile belli oldu. Yapılan açıklamada asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltildiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." dedi. Öte yandan yeni asgari ücretle birlikte birçok ücrette de asgari ücrete yapılan zam oranında artışlar gerçekleşecek. Gözler şimdi asgari ücretin ne zaman yatacağında. Peki, asgari ücret temmuzda ödenecek mi? İşte, asgari ücret zammı ödeme tarihi hakkında bilgiler.

1/4Asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023 Yeni asgari ücret hangi ay yatırılacak 2023 Temmuz zammı ödeme tarihi belli oldu

Asgari ücret ne zaman geçerli olacak? sorusu zam oranının netleşmesiyle gündeme geldi. Asgari ücret için gerçekleştirilen 3 toplantı sonucunda brüt ve net asgari ücret zammı 20 Haziran tarihinde açıklandı. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret Temmuz-Aralık 2023 dönemi için ara zamla birlikte 11 bin 402 lira oldu. Işıkhan, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" mesajını paylaştı. Peki, asgari ücret ne zaman ödenecek? İşte, ayrıntılar.

2/4ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK

ZAMLI ASGARİ ÜCRET 2023 NE ZAMAN, HANGİ AY YATACAK?

Gerçekleştirilen 3. toplantı sonucunda asgari ücret brüt 13.415, net 11 bin 402 lira olarak belirlendi. Yeni ve zamlı asgari ücret ağustos ayında hesaplara yatacak. Buna göre ay başında maaş ödemesi alan çalışanlar 1 Ağustos 2023 tarihinden itibaren 11 bin 402 TL maaş alacak.

3/4ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret zammı için yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

4/4İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar Işsizlik Maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Yeni asgari ücrete yüzde 34,04 zam yapıldı. En düşük işsizlik maaşı 5324 lira, en yüksek de 10 bin 650 lira olarak ödenecek.

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