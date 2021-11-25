Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den flaş açıklama

'BEYAZ BAYRAK UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bakan Bilgin, toplumun modernleşmesi ile işçi oranının arttığını, bu oranın sendikalaşmayı da olumlu anlamda etkilediğini belirterek, "Bu konuda 'Beyaz Bayrak Projesi'ni hayata geçireceğiz. Bir iş yeri primlerini yatırıyorsa, prim borcu yoksa ama daha önemlisi ve sendikalıysa beyaz bayrak vereceğiz ve o bayrağın üzerinde 'Burada düzgün iş vardır, örgütlü iş vardır' yazacak. İşçi örgütlenmesini sadece emek açısından değil, bizim açımızdan da çok önemlidir çünkü kayıt dışılığı ortadan kaldırır. Kayıtsız iş yeri demek toplumun değerlerinden, emekten, vergiden çalan bir iş yeri demektir. Dolayısıyla bu 'Beyaz Bayrak' uygulamasıyla da buna karşı mücadele edeceğiz" diye konuştu.