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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? Asgari ücret ara zammı ile yeniden belirlenecek! İşte, 2023 Temmuz asgari ücret beklentisi

Güncelleme Tarihi:

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 09:30

Asgari ücret zammı için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın güdümünde ilerleyen asgari ücret belirleme sürecinin, Temmuz 2023 öncesi netlik kazanması bekleniyor. Ara zam sonrası ortaya çıkacak olan asgari ücret tutarına göre pek çok kalemde de güncelleme yaşanacak. Peki, 2023 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, asgari ücrette ara zam beklentisi ve detaylı bilgiler

1/5ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK Asgari ücret ara zammı ile yeniden belirlenecek İşte, 2023 Temmuz asgari ücret beklentisi

Asgari ücret zammı için Temmuz ayı işaret edilirken, yetkili isimlerden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Asgari ücretin başka ücretlerin belirlenmesi konusunda da önemli bir etkiye sahip olduğunu ifade eden Bakan Bilgin, "Türkiye bütün ekonomik şartlar karşısında özellikle çalışanlarını koruyan sosyal politikalar uyguladı. Ekonomi büyüdü. Enflasyon karşısında emekçilerini koruyan ücret politikalarını uygulamaya soktu. Asgari ücret yukarıdaki ücretleri de belirleyen etkisi vardır. Yukarıdakiler fazla artmıyor. O yukarıdakilerinin örgütsüzlüğünün sonucudur." ifadesinde bulundu.

Bakan Bilgin, sözlerine şu ifadelerle devam etti.

2/5ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret için 500 dolar ifadesini yineleyen Bakan Bilgin, komisyon kararı doğrultusunda karar alınacağını açıkladı. Bakan Bilgin, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Asgari Ücret Komisyonu, işveren, işçi sendikaları ve kamu adına bizim üyesi olduğumuz bir komisyon. Bu komisyon kararları veriyor. Biz komisyon kararlarına göre değerlendiriyoruz. Şimdi benim buradan rakam açıklamam ahlaki olarak doğru olmaz. Şunu söylüyorum; 500 dolara tekabül eden bir alım gücünü Türkiye'nin asgari ücrette korumasını, sadece asgari ücretliler için değil diğer çalışanlara da yansıyor."

3/5ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemeler de yapacağız. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

4/5CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayının sonunda yapılan  AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullandı.

 

5/5ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK Asgari ücret ara zammı ile yeniden belirlenecek İşte, 2023 Temmuz asgari ücret beklentisi

Asgari ücret ile ilgili detayların seçimden sonraki hafta itibariyle çerçevelenmesi bekleniyor.

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