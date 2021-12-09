Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2022 zam oranı bugün çerçeveleniyor!
Asgari ücret ne kadar olacak sorusu, bugün gerçekleşecek olan üçüncü toplantı ile birlikte netlik kazanacak. Müzakere ortamının oluştuğu İlk toplantıda işçi sendikası TÜRK-İŞ'in görüşleri alınırken, diğer müzakere toplantısı olan ve işveren sendikası öncülüğünde gerçekleşecek 2. toplantıda ise işveren tarafının talepleri konuşulacak. Peki, asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte, asgari ücret zam beklentisi hakkında detaylı bilgiler
Asgari ücret ne kadar olacak soruları, 2022 yılına günler kala binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonların beklediği asgari ücret zammı için bu hafta gerçekleşen ikinci toplantı sonrası Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yaptığı açıklamada, "Oluşan rakamların altında da bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil" dedi. 1 Aralık tarihinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleşen ilk toplantı sonrası da ilk rakamlar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise asgari ücretle ilgili sorulara da "Kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız" yanıtını verdi. Peki, asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, asgari ücret zammı hakkında son durum...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Sayın Bakan heyetiyle beraber işçi ve işveren kesimiyle görüşmeleri bugün yapacaklar. Bir yere varacaklar inşallah dönünce bizler bu görüşmelerde ne yaptılar, tarafların teklifleri nedir? Bunları görelim. Daha önce de söylediğim gibi biz kesinlikle işçimizi zora sokmayacağız.
Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt ve gerek net olarak masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. İşverenin de alınan kararla memnun olması lazım. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme..
Hürriyet ekonomi yazarı Noyan Doğan'ın konu hakkında kaleme aldığı yazı;
İşçisinden işverenine tüm kesimlerin gözü kulağı asgari ücrette. 2022’de uygulanacak asgari ücrette önemli bir artışa gidilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Asgari ücret toplantıları ise aralık ayının başında başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek. Nitekim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ciddi bir artış yapılacağının sinyalini vererek, asgari ücreti enflasyona ezdirmeyeceklerini belirtti.
Hal böyle olunca da hem ücret konusunda beklenti çıtası yükseldi hem de ilgili taraflardan farklı farklı talepler gelmeye başladı. Kimileri yüzde 30 artacak diyor, kimileri bu da yetmez asgari ücretin netinin en az 5 bin lira olması gerektiğini söylüyor.
Hal böyle olunca da hem ücret konusunda beklenti çıtası yükseldi hem de ilgili taraflardan farklı farklı talepler gelmeye başladı. Kimileri yüzde 30 artacak diyor, kimileri bu da yetmez asgari ücretin netinin en az 5 bin lira olması gerektiğini söylüyor.
Asgari ücretin 2022’de kaç lira olacağı konusuna geçmeden önce kısa bir analiz yapalım.
Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi. O dönem enflasyon ise yüzde TÜFE’de yüzde 8.8’di. 2016 yılı kadar olmasa da benzer oranda zam, yüzde 26 ile 2019’da ve yüzde 21.6 ile de 2021 yılında yapıldı. Enflasyon ise 2018 yılında yüzde 20.30, 2020 yılındı da TÜFE’de yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
Bugün uygulanan asgari ücret brüt 3.577, net 2.825 lira. İşverene maliyeti ise 4.203 lira. Son yıllarda asgari ücrete en yüksek artış yüzde 30 ile 2016 yılında yapıldı ve asgari ücret net 1.300 liraya yükseltildi. O dönem enflasyon ise yüzde TÜFE’de yüzde 8.8’di. 2016 yılı kadar olmasa da benzer oranda zam, yüzde 26 ile 2019’da ve yüzde 21.6 ile de 2021 yılında yapıldı. Enflasyon ise 2018 yılında yüzde 20.30, 2020 yılındı da TÜFE’de yüzde 14.60 olarak gerçekleşti.
İlginç bir tespitte daha bulunayım. 2013 yılında çalışanların sadece yüzde 12’si asgari ücretli çalışırken, bugün çalışan nüfusun neredeyse yüzde 45’e yakını asgari ücretli çalışan haline geldi.
Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi.
Ve asgari ücrete yüksek oranda zam yapıldığı dönemlerde çalışan nüfus arasında asgari ücretli çalışanların sayısı da hızla yükseldi.
Daha açık bir anlatımla; asgari ücret en düşük ücret, bundan daha düşük maaşa kimse çalıştırılamaz anlamına gelirken, bugün asgari ücret normal ücret haline geldi.
Gelelim, 2022’de asgari ücrette ne kadar zam yapılacağı konusuna.
Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.
Merkez Bankası’nın 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.
Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu durumda asgari ücretin işveren maliyeti de 5.463 lirayı bulacaktır.
Son dakika... Ergun Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Toplumdaki beklenti yüksek
Türk İş Başkanı Ergun Atalay devam eden asgari ücret toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine önemli zamlar geldiğini söyleyen Atalay, "Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun mutlu olacağı rakama imza atmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.
İlki 1 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ediyor. 7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştiriliyor. Türk-İş Bakanı Ergun Atalay gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.
Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.
Üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.
İlki 1 Aralık'ta gerçekleşen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantıları devam ediyor. 7 milyon kişinin odaklandığı dolaylı olarak 30 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmeler sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştiriliyor. Türk-İş Bakanı Ergun Atalay gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Atalay, istedikleri rakamı Bakan Bilgin'e ilettiklerini, toplumun da beklentisinin yüksek olduğunu söyledi.
Fiyatların genel olarak 30-35-40 oranında arttığını, güncel asgari ücretle 15 gün geçinmenin zor olduğunu belirten Atalay, toplumun tüm kesimlerinin fikir beyan ettiğini açıkladı.
Üçüncü toplantının ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00'da TİSK binasında yapılması planlanıyor.
Türk İş Başkanı Ergun Atalay'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:
Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.
ASGARİ ÜCRETLİ UYUMUYOR DESEK YERİ
Sendikaların olduğu yerde sözleşme var, sosyal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99'u asgari ücretin üstünde ücret alıyorlar. Özellikle otellere baktığınız zaman, sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman, akşam 4-5'ten sonra çalışanların 4'te 3'ü asgari ücretli, bir bölümü asgari ücretli, bir bölümü memur. Asgari ücretli ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.
Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40'ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.
BU ÜCRET ÇOK DÜŞÜK
İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.
Bakan Bey'e rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede'de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.
Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun mutlu olacağı rakama imza atmak istiyoruz. Yüzde 90'u asgari ücretlinin 10 kişinin altında, yüzde 10'u 10 kişinin üstünde. İşyerlerimiz ihracat yapıyor, iyi kazandıklarını söylüyorlar. Kar, zarar devletin tüm rakamları ellerinde. Zorda olan işyerlerine katkı sağlanması gerekiyor. Vergi ile ilgili sıkıntımız var. Ocak'ta aldığımız ücretin Aralık'ta yüzde 25'ini alamıyoruz.
İnşallah umduğumuz gibi olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmazsa iyi olur. Hayırlı toplantılar.
Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sayın Başkanın açıklamalarından şunu çıkarıyoruz. Masaya gelmiş bir ücret yok. Kamuoyu tarafından konuşuluyor.
Yüzde 30-45 aralığına kadar inmiş durumda... Toplumun ve işçinin beklentisi. Sayın Başkanın belirttiği noktalar var. Yeniden değerleme oranın yüzde 36 olduğu.
Yılbaşında vergi harçlara yüzde 36 zam yapılıyor. Asgari ücretlinin bütçesindeki en büyük ödeme kira ve gıda ödemeleri. Yüzde 52'lik kesim demek bu.
Asgari ücretin bu nüanslar göz önüne alınarak hesaplanması gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon 21,30 diğer taraftan yeniden değerleme 36,2...
Avrupa'da da bu şekilde... Türkiye'de nerede yarıya yakın asgari ücretli. Almanya'da yüzde 7'ye, Fransa'da yüzde 12'ye yakın...
Geçim şartları açısından asgari ücretin değerlendirilmesi gerekiyor. 27-28 seviyesine gelince enflasyon üzerinde diyebilirsiniz.
Bu yeterli olmayacaktır. Gıda enflasyonu TÜİK'in verdiği rakamlar yüzde 28 seviyesinde...Asgari ücretle çalışanları çok ciddi bir biçimde etkiliyorsa toplumun beklentisi yüzde 30'un üzerine çıkıyor.
Benim yaptığım hesaplamalar masadaki pazarlıklar sonrası yüzde 30-45 aralığında bekliyorum.
Yüzde 45 olursa 4.096 lira, yüzde 30 olursa 3600 liraya tekabül ediyor. Aşağı yukarı 3700-3800 olur yeniden değerleme oranına göre ise...
Sayın Cumhurbaşkanı söyledi... Türk-İş Başkanı da söyledi... İşveren tarafını da hesaba katmak lazım.
Devletin mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Gelir vergisinden asgari ücret muaf tutulursa, oran çok yüksek olmazsa da bu adımlarla 4 bin lira üzerine çıkmaktır aslında.
Bu yapıda şu var. 5 işveren, 5 işçi, 5 hükümet temsilcisi var. Şimdi biz zaman zaman kamuoyunda arkadaşlarımız konuşuyor. Sendikalarla birlikte ortaklaşa toplantı yapıyoruz. 7 milyona yakın insan bunla geçinmeye çalışıyor. Aile olarak bakıldığında 30 milyonun üzerinde bir rakam. Bu insanlar bu masada bulunanların arkadaşları, komşusu.
ASGARİ ÜCRETLİ UYUMUYOR DESEK YERİ
Sendikaların olduğu yerde sözleşme var, sosyal haklar var, ikramiye var. Yüzde 99'u asgari ücretin üstünde ücret alıyorlar. Özellikle otellere baktığınız zaman, sosyal yaşam alanlarına baktığınız zaman, akşam 4-5'ten sonra çalışanların 4'te 3'ü asgari ücretli, bir bölümü asgari ücretli, bir bölümü memur. Asgari ücretli ve dar gelirli son yıllarda uyumuyor desek yeri.
Ortadaki bu ücretleri gözden geçirmek gerekiyor. Yeniden değerleme oranı yüzde 36. TÜİK enflasyona yüzde 21 diyor. Herkesin önünde rakamlar var. Son 2-3 ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortada. 30-35-40'ın üzerinde olan rakamlar var. Gücümüzün yettiği kadar değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan Bey ile konuşup öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili açıklanan konu var. Enflasyon üstünde olan zamları devlet bize veriyor. Enflasyon neyse bize de veriyorlar. Enflasyonun üzerinde ne varsa kümülatif olarak tamamlamak istiyorlar.
BU ÜCRET ÇOK DÜŞÜK
İşverenlerimizin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret çok düşük bir ücret. İnsanlar 15 gün bile geçinemeyecek, bunu herkes biliyor. Vergiden mi başka bir yerden mi telafi ederler bilemiyorum, ben ekonomist değilim. Beklentimizin altında kalacak rakam olursa biz buna katılmayacağımızı söylüyorum.
Bakan Bey'e rakamı söyledim, bundan önceki Maliye Bakanı da biliyor. Toplumun tüm kesimleri bunla ilgili fikir beyan ediyor. Her gün de bir araştırma yapılıyor. Yolda gelirken Gerede'de benzinlik çalışanı ile konuştum, fırındaki kızla konuştum.
Toplumdaki beklenti yüksek. Toplumun mutlu olacağı rakama imza atmak istiyoruz. Yüzde 90'u asgari ücretlinin 10 kişinin altında, yüzde 10'u 10 kişinin üstünde. İşyerlerimiz ihracat yapıyor, iyi kazandıklarını söylüyorlar. Kar, zarar devletin tüm rakamları ellerinde. Zorda olan işyerlerine katkı sağlanması gerekiyor. Vergi ile ilgili sıkıntımız var. Ocak'ta aldığımız ücretin Aralık'ta yüzde 25'ini alamıyoruz.
İnşallah umduğumuz gibi olur, tabiri caizse gazozun gazı kaçmazsa iyi olur. Hayırlı toplantılar.
Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Sayın Başkanın açıklamalarından şunu çıkarıyoruz. Masaya gelmiş bir ücret yok. Kamuoyu tarafından konuşuluyor.
Yüzde 30-45 aralığına kadar inmiş durumda... Toplumun ve işçinin beklentisi. Sayın Başkanın belirttiği noktalar var. Yeniden değerleme oranın yüzde 36 olduğu.
Yılbaşında vergi harçlara yüzde 36 zam yapılıyor. Asgari ücretlinin bütçesindeki en büyük ödeme kira ve gıda ödemeleri. Yüzde 52'lik kesim demek bu.
Asgari ücretin bu nüanslar göz önüne alınarak hesaplanması gerekiyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon 21,30 diğer taraftan yeniden değerleme 36,2...
Avrupa'da da bu şekilde... Türkiye'de nerede yarıya yakın asgari ücretli. Almanya'da yüzde 7'ye, Fransa'da yüzde 12'ye yakın...
Geçim şartları açısından asgari ücretin değerlendirilmesi gerekiyor. 27-28 seviyesine gelince enflasyon üzerinde diyebilirsiniz.
Bu yeterli olmayacaktır. Gıda enflasyonu TÜİK'in verdiği rakamlar yüzde 28 seviyesinde...Asgari ücretle çalışanları çok ciddi bir biçimde etkiliyorsa toplumun beklentisi yüzde 30'un üzerine çıkıyor.
Benim yaptığım hesaplamalar masadaki pazarlıklar sonrası yüzde 30-45 aralığında bekliyorum.
Yüzde 45 olursa 4.096 lira, yüzde 30 olursa 3600 liraya tekabül ediyor. Aşağı yukarı 3700-3800 olur yeniden değerleme oranına göre ise...
Sayın Cumhurbaşkanı söyledi... Türk-İş Başkanı da söyledi... İşveren tarafını da hesaba katmak lazım.
Devletin mutlaka devreye girmesi gerekiyor. Gelir vergisinden asgari ücret muaf tutulursa, oran çok yüksek olmazsa da bu adımlarla 4 bin lira üzerine çıkmaktır aslında.