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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023? Yeni asgari ücret belli oldu mu, temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Komisyon 2. toplantı ile bir araya geliyor!

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 00:00

Asgari ücret temmuz zammı 2023 son gelişmeler ile takip ediliyor. 7 milyon asgari ücretli ve kamuoyunun genelini ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler başladı. 13 Haziran'da gerçekleşen ilk asgari ücret toplantısı sonrası Türk-İş heyeti temsilcisi Veli Solak, asgari ücret toplantılarının bayramdan önce bitmesini istediklerini belirtti. Öte yandan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret görüşmelerinin yapıcı olduğunu belirterek, "İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Gözler şimdi temmuz ayı asgari ücret zam oranında. Peki, brüt ve net asgari ücret ne kadar olacak? Temmuz ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, yeni asgari ücret zammında son durum...

1/6ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023 Yeni asgari ücret belli oldu mu, temmuz zammı ne zaman açıklanacak Komisyon 2. toplantı ile bir araya geliyor

Asgari ücret ne kadar olacak 2023, asgari ücret ne zaman açıklanacak? soruları görüşmelerin başlaması ile öne çıkan konulardan oldu. Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 temmuz asgari ücret zammı için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücrete yapılacak zam oranı temmuz ayında kamuoyuna açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı ise 19 Haziran’da saat 14:00'te gerçekleşecek. İşte, asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler.

2/6ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı 13 Haziran Salı günü gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat süren toplantı saat 14.00’da sona erdi. TÜRK-İş heyeti Başkanı Veli Solak ise açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı ise 19 Haziran’da saat 14:00'te gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'la pazartesi günü saat 14.00'te asgari ücret için bir araya gelecek.

3/62023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK

2023 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak geçtiğimiz zam döneminde %54.66 zamlanarak 8 bin 506 lira oldu. Henüz yeni dönemin zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Zam oranları Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili son kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verecek.

Yeni dönemde değişen Bakanlıklardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Eski Bakan Vedat Bilgin, görevi Vedat Işıkhan’a devretti. Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili son olarak “ Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

4/6CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN ZAM AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM AÇIKLAMASI

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammıyla ilgili "Geçen haftaki açıklamamız sonrasında asgari ücret komisyonumuz çalışmalarına başladı. Görüşmeler yapıcı bir zeminde ilerliyor. İnşallah tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir neticeye ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

5/6ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası konuşan TÜRK-İş heyeti başkanı Veli Solak, "Herhangi bir rakam konuşmadık. Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir rakam istiyoruz. Yeni toplantı yarın da olabilir. Başka zamanda. Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz" dedi.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Yılmaz asgari ücret zammıyla ilgili, "Bu tedbirleri aldık, devam edeceğiz. Temmuzda önemli bir gündemimiz var. Asgari ücret görüşmeleri başlamış durumda. Normalde yılda 1 yapılırdı. İşveren işçi ve kamu tarafında müzakereler şu anda yapılıyor. Temmuz ayı içinde bitecek ve enflasyona ezdirmemeye dönük bir yaklaşım sergileyeceğiz. Memur maaşlarında ve emeklilerle ilgili çalışmalarla ortaya çıkacak değişiklikler var. Şu anda çalışılıyor." dedi.

6/6ASGARİ ÜCRET BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAK MI

ASGARİ ÜCRET BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin bayram öncesi açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili ise şunları söyledi;

Zannetmiyorum, bu bir süreç alacaktır. Temenni ederiz ki orta noktada buluşsunlar. Biz düzenleme talebimizi Meclise arz edeceğiz. Gerisi Meclisin takvimi. Öncelikli olarak ele alınacağını temenni ediyorum. Her dönem değişik konularda farklı düzenlemeler yapılıyor. Bir anda bunları sonlandırmak mümkün değil. Herkesin kazanımları var. Gönül ister ki herkes tek bir mevzuata tabi olsun. Önümüzdeki döneme ilişkin olabildiğince mevzuatı sadeleştirmekten yanayız.

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