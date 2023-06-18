ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023? Yeni asgari ücret belli oldu mu, temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Komisyon 2. toplantı ile bir araya geliyor!

Asgari ücret ne kadar olacak 2023, asgari ücret ne zaman açıklanacak? soruları görüşmelerin başlaması ile öne çıkan konulardan oldu. Yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 temmuz asgari ücret zammı için ilk görüşmesini gerçekleştirdi. Brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücrete yapılacak zam oranı temmuz ayında kamuoyuna açıklanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı ise 19 Haziran’da saat 14:00'te gerçekleşecek. İşte, asgari ücret zammı ile ilgili son gelişmeler.