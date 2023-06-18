ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2023? Yeni asgari ücret belli oldu mu, temmuz zammı ne zaman açıklanacak? Komisyon 2. toplantı ile bir araya geliyor!

ASGARİ ÜCRET BAYRAMDAN ÖNCE AÇIKLANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin bayram öncesi açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili ise şunları söyledi;



Zannetmiyorum, bu bir süreç alacaktır. Temenni ederiz ki orta noktada buluşsunlar. Biz düzenleme talebimizi Meclise arz edeceğiz. Gerisi Meclisin takvimi. Öncelikli olarak ele alınacağını temenni ediyorum. Her dönem değişik konularda farklı düzenlemeler yapılıyor. Bir anda bunları sonlandırmak mümkün değil. Herkesin kazanımları var. Gönül ister ki herkes tek bir mevzuata tabi olsun. Önümüzdeki döneme ilişkin olabildiğince mevzuatı sadeleştirmekten yanayız.