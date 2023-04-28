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Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman açıklanacak? Brüt ve net asgari ücret zammı son durum

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 02:04

Asgari ücrete ara zam beklentileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netleşirken, gözler şimdi de zam oranlarına çevrildi. Çalışanları ve milyonları ilgilendiren asgari ücrette ara zam yapılacak mı? sorusunun yanıtına yönelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayını işaret gösterdi. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonrası 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 lira olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri ile brüt ve net asgari ücret zam oranları belirlenecek. Peki, asgari ücret ne kadar olacak 2023? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte, asgari ücret son durum gelişmeleri.

1/4Asgari ücret ne kadar olacak 2023 Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman açıklanacak Brüt ve net asgari ücret zammı son durum

2023 temmuz asgari ücret ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak gibi sorular mayıs ayının yaklaşmasıyla gündeme gelmeye başladı. EYT, taşerona kadro, geçici işçi, en düşük emekli maaşına zam gibi ekonomiye yönelik çalışmalar tamamlanırken, asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak." ifadesini kullanmıştı. Asgari ücret zam oranları ise henüz netlik kazanmadı. Çalışanların merakla beklediği asgari ücret zam oranları komisyonun görüşmeleri ile neticelenecek.

2/4ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA 2. ZAM (ARA ZAM) OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ AYINDA 2. ZAM (ARA ZAM) OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ara zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' dedi.

Önümüzdeki dönemde asgari ücrete enflasyonun üzerinde artışlarla çalışanların refah payı almasını sağlayacaklarının altını çizen Erdoğan “ Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete artış yapacağız.” dedi.

Henüz ara zammın oranına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. 2023 yılının Ocak ayında asgari ücret tarihi bir zam ile %54,66 oranında zamlanarak 8 bin 506 lira oldu.

3/4ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ara zam oranları henüz belli olmadı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle zam oranları belirlenecek. Brüt ve net asgari ücretin temmuzda açıklanması bekleniyor.

4/42023 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU

2023 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.

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