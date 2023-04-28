Asgari ücret ne kadar olacak 2023? Temmuz asgari ücret zammı olacak mı, ne zaman açıklanacak? Brüt ve net asgari ücret zammı son durum

2023 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2022 Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret 2023 yılında 8506 lira oldu. 2023 yılı için uygulanacak asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net olarak da 8.506,80 olarak belirlendi. Buna göre; 2022 Ocak ayına göre net asgari ücret artış oranı % 100, 2022 Temmuz ayına göre % 54,66, yıllık ortalama artış oranı ise % 74,43 olarak artış gösterdi.