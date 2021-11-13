Asgari ücret ne kadar olacak, 2022 zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret 2022'de son durum açıklaması
Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Yeni yıldan önce belirlenecek olan asgari ücret için görüşmeler aralık ayında işçi, işveren ve kamu temsilcileri tarafından başlayacak. 8 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret toplantılarına kısa süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin yaptığı açıklamada, "Rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum" dedi. Gözler şimdi 2022 asgari ücret zammı için atılacak adımlarda. Peki, asgari ücret ne kadar olacak ve yeni yıl zammı ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 asgari ücrette son durum açıklamaları.
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Asgari ücret içim milyonların bekleyişi başlarken komisyon da zam görüşmeleri için hazırlıklarına başladı. 8 milyon kişinin gözü kulağı asgari ücretteki artışa çevrilirken enflasyon oranı yeni asgari ücretin belirlenmesinde ilk kriter olacak. AGİ ile zam miktarı yapılan görüşmeler neticesinde 2022 yılı öncesinde belirlenecek. Aralık ayının ilk haftasında yapılacak ilk toplantı sonrası görüşmeler sürecek. Hürriyet yazarı Ahmet Karabıyık, milyonlarca çalışanla birlikte hemen herkesi ilgilendiren 2022 yılındaki asgari ücret için, vergi-sigorta-işveren maliyetlerini ve değişimlerini gösteren olası beş farklı tahmini kaleme aldı.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ahmet Karabıyık'ın haberine göre; net 2 bin 826 lira olarak hesaplanan asgari ücretin yeni yılda en az 3 bin 500 lira, en çok 4 bin 500 lira aralığında belirlenebileceğini varsayarak beş farklı net ücret için vergi-sigorta-işveren maliyetlerini ve değişimlerini gösteren tablo hazırlandı. Asgari ücretteki artış beklentisi 2022’de önceki yıllara göre daha yüksek. Diğer yandan çalışan temsilcileri de, işveren temsilcileri de ve hükümet de enflasyonun karşısında asgari ücretlinin korunması gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 8 milyon kişi asgari ücretle geçiniyor. Belirlenecek asgari ücret; çalışanların büyük çoğunluğu için tek ‘gelir kalemi’. Aynı zamanda bu ücreti ödeyen işverenleri için de önemli bir ‘gider kalemi’.
Asgari ücretin belirlenmesiyle yalnızca asgari ücretlilerin net maaşları kesinleşmiyor. Aynı zamanda ücretler üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin en az ve en çok (7,5 katı) tutarlarını da belirliyor. Çalışan vergi hesapları da ücret üzerinden yapılıyor. Asgari geçim indirimini de (AGİ) asgari ücret belirliyor. İşsizlik ödeneği de, kıdem ve ihbar tazminat hesaplamaları da, isteğe bağlı sigorta primleri de SGK idari para ceza tutarları da yeni asgari ücretten direkt etkilenecek. 2022’nin asgari ücret tahminlerinden önce geçmiş üç yılı hatırlayalım... 2021’e girerken asgari ücret yüzde 21.56 artmıştı: 2.325 liradan, 2.826 liraya 501 lira artmıştı. 2020’ye girerken yüzde 15.03 artmıştı: 2.021 liradan 2.325 liraya, 304 lira artmıştı. 2019’a girerken ise yüzde 26.06 artmıştı: 1.603 liradan 2.021 liraya 418 lira artmıştı. Peki bu yıl ne kadar artacak? 2022’de asgari ücretlinin net maaşı ne kadar olacak? Tabi ki 2022 için kesinleşecek ücreti kuruşlu tahmin etmek mümkün değil...
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İşçi, işveren ve hükümetten temsilcilerin olacağı tespit komisyonu aralık ayında uzun toplantılar yaparak asgari ücreti belirleyecek. Ancak ‘olası asgari ücret ne kadar olabilir, hangi aralıkta belirlenebilir ve bu tahmin edilen asgari ücret üzerinde hesaplanacak vergiler ve sigorta primleri ne kadar hesaplanacak, işveren maliyeti ne kadar olacak?’ bu soruların cevabını şimdiden örnek ücretler üzerinden açıklayabiliriz...
Halihazırda; net 2 bin 826 lira olarak hesaplanan asgari ücretin yeni yılda (en az) 3 bin 500 lira, (en çok) 4 bin 500 lira aralığı arasında belirlenebileceğini varsayarak beş farklı net ücret için vergi-sigorta-işveren maliyetlerini ve değişimlerini gösteren tablo hazırladık.
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Tabloda net 3 bin 500 lira (yüzde 24 artış) ile net 4 bin 500 lira (yüzde 59 artış) aralığında beş farklı olası asgari ücret tutarları yer almakta. Her bir olası asgari ücret tutarı üzerinden çalışana ne kadar ilave AGİ ödeneceği ve brüt ücret üzerinden kesilecek vergi ve sigorta primlerinin kaç liraya denk geldiği yer almakta.
Ayrıca işverenin her bir asgari ücretli çalışan için yükleneceği tüm maliyetin de (net maaş + sigorta primleri + vergiler) ne kadar hesaplanacağı yer almakta. Tablodaki asgari ücret tahminlerinden den birisi (Net: 4 bin lira) için diğer kalemlere etkisini de göz atalım... Net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış oranı 2021’e göre yüzde 42’ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır.
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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Asgari ücret gündemimizde. Burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili, toplumumuzun bugün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununun, özellikle asgari ücretle çalışanların üzerindeki yükünü alacak bir çalışma, netice olacağını düşünüyorum." dedi.
Çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bilgin, "Bunlar neticelendikten sonra aralık ayının ilk haftasında bir araya geleceğiz. Çok kısa sürede, eskisi gibi uzun olmayan sürede bunu neticelendireceğimizi söyleyebilirim." ifadesini kullandı.br> Bir gazetecinin "Önceki artışı oranı korunabilecek mi?" diye sorması üzerine, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay araya girerek, "O kadar aşağıda tutma." sözlerini sarf etti.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu önümüzdeki ay toplanacak.
Özellik asgari ücret konusunda Aralık ayı boyunca çalışmaların hız kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi ön görülüyor.