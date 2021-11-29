2022 asgari ücret zam toplantısı ne zaman? Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler net ve brüt asgari ücret açıklamasında
Asgari ücret zam toplantısı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yapacağı toplantıların ardından 2022 asgari ücret tutarını açıklayacak. Zam toplantılarının başlama tarihi ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında 1 Aralık tarihine işaret etti. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
Asgari ücret 2022 zammı için toplantılar başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ‘Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.’ açıklamasını yaptı. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.
Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu artış ile beraber AGİ’de artacak.
Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu artış ile beraber AGİ’de artacak.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Asgari ücret konusunda önümüze milletin tebessüm edeceği, belki toplumun yüzde 100’ü memnun olmaz ama yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz" dedi.
GÜNDEMDE OLAN FORMÜLLER
Bakan Bilgin asgari ücretteki formüllerle ilgili de açıklamada bulundu.
Bakan Bilgin öncelikle Vergi Indirimi formülünden bahsetti. Destek formülü üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan, 'Vergi indirimi işin içinde. İşverenin ödeyeceği bir rakam olacak" dedi.
Daha önceden asgari ücrete 75 TL devlet desteği vardı ve bu da Bakan Bilgin'e sorulan sorular arasındaydı. Bakan Bilgin işverene devlet desteğiyle ilgili "Uygulanıp sona erdiğini" belirtti ve "İşverene destek vermeyeceğiz işçilere destek vereceğiz" dedi.
Bakan Bilgin, masadaki başka seçeneğin de işçilere destek olacağını belirtti. Bakan, "Masada hem vergi indirimi hem de doğrudan devlet desteği seçeneği var. Alternatifler var. Araştırmamızdan sonra karar verilecek" dedi.
Kademeli asgari ücrete kapıları kapatan Bakan Bilgin, "Kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz, işveren büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.
Bakan Bilgin öncelikle Vergi Indirimi formülünden bahsetti. Destek formülü üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan, 'Vergi indirimi işin içinde. İşverenin ödeyeceği bir rakam olacak" dedi.
Daha önceden asgari ücrete 75 TL devlet desteği vardı ve bu da Bakan Bilgin'e sorulan sorular arasındaydı. Bakan Bilgin işverene devlet desteğiyle ilgili "Uygulanıp sona erdiğini" belirtti ve "İşverene destek vermeyeceğiz işçilere destek vereceğiz" dedi.
Bakan Bilgin, masadaki başka seçeneğin de işçilere destek olacağını belirtti. Bakan, "Masada hem vergi indirimi hem de doğrudan devlet desteği seçeneği var. Alternatifler var. Araştırmamızdan sonra karar verilecek" dedi.
Kademeli asgari ücrete kapıları kapatan Bakan Bilgin, "Kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz, işveren büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.
ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.Kabine Toplantısı ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrete dair merak edilenleri açıkladı. Bilgin, Asgari Ücret görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağını belirtti.
Bakan Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.
Bakan Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.