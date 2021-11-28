Asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret için TÜRK-İŞ ve hükümetten açıklamalar
Asgari ücret 2022 ne zaman açıklanacak sorusu, yakın zamanda başlayacak olan pazarlıklar dolayısıyla vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yetkili isimlerin art arda yapmış olduğu açıklamalar dolayısıyla 2022 yılında daha erken tarihte takip edilmeye başlanan asgari ücret 2022 pazarlıkları, 1 Aralık tarihinde resmen başlamış olacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? İşte, TÜRK-İŞ ve hükümet kanadından gelen asgari ücret açıklamaları hakkında detaylı bilgiler
Asgari ücret 2022 için rakamlar netlik kazanmaya devam ediyor. Asgari ücret 2022 pazarlıkları kapsamında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, vatandaşların enflasyonun üzerinde bir gelir seviyesine kavuşması için mücadele edeceklerini söyledi.“ Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele edeceğiz”
Numan Kurtulmuş'un asgari ücret hakkında yapmış olduğu açıklamaların devamı ve işçi sendikası TÜRK-İŞ'in Başkanı Atalay'ın açıklamaları şu şekilde;
Numan Kurtulmuş'un asgari ücret hakkında yapmış olduğu açıklamaların devamı ve işçi sendikası TÜRK-İŞ'in Başkanı Atalay'ın açıklamaları şu şekilde;
Asgari ücret ve diğer ekonomik durumları değerlendiren Kurtulmuş, “Türkiye’nin hangi ekonomik modelde yürüdüğünü biliyoruz. Bunun getirmiş olduğu sıkıntıları da kısa vadeli nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Türkiye’de son 1 yıl içerisinde fiyatların yukarıya doğru çıktığını, bazı kalemlerde özellikle hayat pahalılığının ortaya çıktığını görüyoruz.
Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır. Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.
Ne yazık ki yükselen fiyatlar çok kolay kolay geriye gelmiyor. Burada kısa vadede yapılması gereken vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirleri uygulamaları ortaya koymaktır. Enflasyonun üstünde bir gelir seviyesine vatandaşlarımızın kavuşması için mücadele etmektir. Bunun için başta asgari ücret ve emeklilerin durumu olmak üzere 3600 ek gösterge olmak üzere Türkiye’nin gündeminde olan çalışan dar gelirlileri yakinen ilgilendiren konularda hakkaniyete uygun ve yurttaşlarımızı hiçbir şekilde enflasyonist baskılara ezdirmeyecek kararları hükümetimizin alacağına yürekten inanıyoruz.
Türk-İş Genel Başkanı Atalay ve sendikanın kadın üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Atalay ve beraberindeki heyet, mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Genel Başkan Atalay, gazetecilerin asgari ücretle ilgili sorularını cevapladı. Yarım asırdır Türk-İş’in masada olduğunu belirten Atalay, “Hükümet ile işveren masada olduğu zaman istediği asgari ücreti çıkartıyorlar. 7 milyonun üzerinde asgari ücretli var. Bu yüzden Türkiye’nin en önemli toplu pazarlığı bu” dedi.
Yaklaşık 1,5 aydır hem Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birçok kez görüştüğünü dile getiren Atalay, “Onlar bizim düşüncelerimizi Cumhurbaşkanına aktarıyorlar. Önümüzdeki günlerde de beraber bir araya geleceğiz. Türk-İş’in katılacak komisyonunu pazartesi günü belirledikten sonra bakanlığa bildireceğiz. 1 Aralık’ta ise toplantıya katılacağız” diye konuştu.
"YÜZDE 90’I MEMNUN EDECEK BİR RAKAM GELİRSE EVET DERİZ"
Atalay, özellikle rakamı hükümetten ve işverenden beklediğinin altını çizerek, “Rakamları biz hükümetin önüne koyduk. Ayın 1’inde rakamları getirsinler önümüze, bununla ilgili duracağımız yer ortada. Bugüne kadar 5 kere imzaladık. Özellikle rakam açıklamamaya dikkat ediyoruz. Onlar öncelikle söylesinler ne veriyorlar?” açıklamasında bulundu.
Siyasi partilerin, sendikaların farklı farklı asgari ücret rakamı telaffuz ettiğini söyleyen Atalay, “Bunları söylemek kolay. Ben de güzel bir rakam söylerim ama söylediğimiz ile aldığımızın arasında uyum olması lazım. Biz de yıllardır buna dikkat ediyoruz. Ayın 1’ini bekliyoruz. İnşallah önümüze milletin tebessüm edeceği, belki toplumun yüzde 100’ü memnun olmaz ama yüzde 90’ını memnun edecek bir rakam gelirse evet deriz. Eğer gelmezse katılmadığımızı ifade ederiz” değerlendirmesini yaptı.