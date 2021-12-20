Asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 asgari ücret tutarı
Asgari ücret 2022 zammı belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarını aralık ayı içerisinde tamamladı. İlk toplantı 1 Aralık’ta gerçekleştirilmişti. Asgari ücretin ne kadar olduğu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Peki, Asgari ücrete AGİ dahil mi? 2022 asgari ücret tutarı ve detaylar
Asgari ücret 2022 yılında zamlı olarak hesaplara yatacak. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı. Bu zammın ardından net 4253 liraya yükseldi. AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Asgari ücrete AGİ’nin dahil olup olmadığı ile ilgili açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret, AGİ ve 3600 ek gösterge açıklaması geldi. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge konusunun Meclis'e taşınacağını duyurdu ve AGİ'yle ilgili "Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı" açıklamasında bulundu.
"AGİ DESTEĞİ ORANSAL OLARAK ASGARİ ÜCRETE YANSIDI"
Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz diyelim.
2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.
2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGi var. Verdiğimiz asgari ücret içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak asgari ücrete yansıdı. Asgari ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda maaş alanlar için pozitif bir destek olarak değerlendirebilir.
AGİ NE KADAR?
AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL oldu. Tablo içerisinden tüm AGİ tutarlarını görüntüleyebilirsiniz. AGİ evli ve eşi çalışmayanlar, çocuk sahibi olanlar için artıyor.