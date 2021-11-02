Asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam toplantısında son durum
Asgari ücret 2022 zammı için araştırmalar hız kazandı. Asgari ücret zammı her sene düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belli oluyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz konu ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz.’ dedi. Peki, asgari ücret ne kadar, zam toplantısı ne zaman?
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Asgari ücret 2022 zammı araştırılıyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı aralık ayında belli olacak. Geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret toplantılarının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret miktarı, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. İşte asgari ücret zammı ile ilgili yapılan son açıklamalar
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ASGARİ ÜCRET ZAM TOPLANTISINDA SON DURUM
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücret ve emekli aylıklarına ilişkin, "En azından insani bir şekilde yaşama seviyesine getireceğiz. Emeklilerle ilgili çalışma var, onların da emeklilik ücretleri yine yaşanabilecek noktaya gelecek." dedi.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum. Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum.’ dedi.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.