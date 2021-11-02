Asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam toplantısında son durum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ‘Sene sonunda asgari ücretle ilgili de işveren ve işçi tarafı bir araya gelecek. Ben bu dönem özellikle asgari ücret görüşmelerinde de son dönemdeki bu kazancın adil şekilde dağıtılmasının, paylaşılmasının gündemde olmasını işverenlerimizden rica ediyorum. Bu sene gerçekten çalışanlarımıza ciddi zamlar yapmamız lazım, onları üretimde tutabilmemiz için, onlarla beraber üretime devam etmemiz için. İşçi, işveren inşallah bu sene bir araya gelerek asgari ücret görüşmelerinde mutlu sonla gerçek bir zammı biz çalışanlarımıza verelim diyorum.’ dedi.