Asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zam toplantısı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama
Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde toplanıyor. Görüşmelerin ardından yeni yılda geçerli olacak olan asgari ücret miktarı belirleniyor. Geçtiğimiz yıl son toplantının ardından 2021 yılında geçerli olacak miktar belirlenmişti. Peki, asgari ücret ne kadar? 2022 asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
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Asgari ücretin ne kadar olacağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıların ardından belli oluyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar veriyor. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022 yılı zam görüşmelerin başlayacağını duyurdu.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ekim ayında yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönem asgari ücret görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, bu görüşmenin bütün sosyal alanları düzenleyeceğini söyledi.
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Bakan Bilgin, ‘Önümüzdeki dönemde asgari ücret görüşmelerine başlayacağız. O sadece düşük gelirli grupların değil çalışma hayatında yer alan herkesin gelirine bir müdahale etme imkanıdır. Aynı zamanda o bizim işsizlik sigortasından tutun bütün harcamalara kadar düzenleyici bir eşittir. Ama esas etkisi de özel sektördeki ücret seviyesini bilhassa örgütsüz çalışanların ücret seviyesinin reel olarak değiştiren etkileyen durumdur. O yüzden asgari ücret grubu çok önemlidir. Demokratik ülkelerde toplumsal dengeleri düzenleyecek bir opsiyonu vardır. Bu bakımda da önümüzdeki günlerde asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız.’ dedi
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece, geçen yıla göre net asgari ücret 500 lira artmış, yüzde 21,56 oranında yükselmiş oldu.