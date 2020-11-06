Asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret zammı için geri sayım
Asgari ücret ile ilgili son dakika açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan geldi. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ dedi. Peki asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2020 asgari ücret miktarı ve zam ile ilgili detaylar…
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Asgari ücret zammı her yıl işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı toplantıların ardından belli oluyor. Vatandaşlar heyecanla 2021 yılı asgari ücret zammını bekliyorlar. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlenmişti. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.
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ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücret miktarı her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan görüşmelerin ardından belli oluyor. Bu yıl görüşmelerin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Bu yıl asgari ücretlerin tüm tarafların uzlaşı ile tespit edilmesini diliyorum.’ açıklamasında bulundu.
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece bir önceki yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.