Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor? İşte milyonları ilgilendiren detaylar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş seviyesinde bulunuyor.