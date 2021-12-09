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GeriEkonomi Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor? İşte milyonları ilgilendiren detaylar
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 00:44 | 

Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor? İşte milyonları ilgilendiren detaylar

Asgari ücret zammı için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. 1 Aralık'ta başlayan toplantılarda ilk rakamlar belli olurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantıda bir araya gelecek. 7 milyona yakın çalışan, görüşmeler sonucu zam oranının belli olacağı tarihi ve ücretin nasıl belirleneceğine odaklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanarak yeni yılda geçerli olacak zam oranına karar veriyor. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor ve kaç toplantıda zam açıklanıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Asgari ücret nasıl belirleniyor, sorusu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda oy çokluğu veya oy birliğiyle belirlenen asgari ücret, Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantılarda netleşiyor. Bu yılın üçüncü asgari ücret görüşmesi 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.
2ASGARİ ÜCRET NASIL BELLİ OLUYOR

ASGARİ ÜCRET NASIL BELLİ OLUYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.
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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.
4ASGARİ ÜCRET NE KADAR

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş seviyesinde bulunuyor.
53. TOPLANTI NE ZAMAN

3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak. 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları bir süre daha devam edecek.
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