Asgari ücret nasıl belirleniyor? Asgari ücret kaç toplantıda belli oluyor? İşte milyonları ilgilendiren detaylar
Asgari ücret zammı için görüşmeler tüm hızıyla sürüyor. 1 Aralık'ta başlayan toplantılarda ilk rakamlar belli olurken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantıda bir araya gelecek. 7 milyona yakın çalışan, görüşmeler sonucu zam oranının belli olacağı tarihi ve ücretin nasıl belirleneceğine odaklandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4 kez toplanarak yeni yılda geçerli olacak zam oranına karar veriyor. Peki, asgari ücret nasıl belirleniyor ve kaç toplantıda zam açıklanıyor? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Asgari ücret nasıl belirleniyor, sorusu milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmaları sonucunda oy çokluğu veya oy birliğiyle belirlenen asgari ücret, Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantılarda netleşiyor. Bu yılın üçüncü asgari ücret görüşmesi 9 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde yapacak.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELLİ OLUYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4 kez toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığındaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar Bakanlıkta yapıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor. Görüşmeler aralık ayında başlıyor.