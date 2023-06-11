×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

ASGARİ ÜCRET MAAŞI 2023 TEMMUZ || Asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanıyor?

Güncelleme Tarihi:

#Asgari Ücret Zammı#Asgari Ücret Komisyonu#Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak 2023
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 13:46

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri kamuoyu ve 7 milyon asgari ücretli çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücret temmuz zammının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." demişti. Asgari ücret zam oranı, ekonomik koşullar, enflasyon oranı, iş piyasası koşulları, sektörler arası denge gibi birçok etkene bağlı olarak belirlenir. Peki, Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2023? Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanıyor? İşte, 2023 asgari ücret maaşı son gelişmeleri...

1/5ASGARİ ÜCRET MAAŞI 2023 TEMMUZ || Asgari ücret zammı ne kadar, ne zaman belli olacak 2023 Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanıyor

Asgari ücret, genellikle hükümetler, işçi sendikaları, işverenler ve diğer ilgili paydaşlar arasında yapılan müzakereler sonucunda belirlenen bir düzeydir. Asgari ücretin artırılması, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmek, gelir adaletini sağlamak ve sosyal refahı artırmak amacıyla gerçekleştirilir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu müzakerelerinin ardından, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut asgari ücrete yapılacak zam oranı temmuz ayında kamuoyuna açıklanacak. Peki, Asgari ücret komisyonu ne zaman toplanıyor? Temmuz asgari ücret zammı ne zaman belli olacak 2023?

2/5ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN

ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalara başlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

3/52023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK

2023 ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret son olarak geçtiğimiz zam döneminde %54.66 zamlanarak 8 bin 506 lira oldu. Henüz yeni dönemin zam oranlarına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Zam oranları Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılacak görüşmeler sonucunda belli olacak. Konuyla ilgili son kararı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verecek.

Yeni dönemde değişen Bakanlıklardan birisi de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Eski Bakan Vedat Bilgin, görevi Vedat Işıkhan’a devretti. Eski Bakan Bilgin asgari ücret zammıyla ilgili son olarak “ Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak. Çalışmalarımız hazır." ifadelerini kullanmıştı.

https://www.hurriyet.com.tr/galeri-memur-maas-zammi-temmuz-2023-memur-maas-zammi-ne-kadar-olacak-yuzde-kac-zam-yapilacak-en-dusuk-memur-maasi-ne-kadar-olacak-42282097

4/5ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2023?

Asgari ücret zammı için yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret zammının temmuz ayının sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.

5/5EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu kısa süre içerisinde yapılması planlanan emekli, memur ve asgari ücret zammına ilişkin, "“ Biz inşallah asgari ücret ile ilgili ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olmasıyla ilgili kanun teklifimizi hemen komisyonlar oluşur oluşmaz inşallah bu çalışmaları ortaya koyacağız.” ifadelerini kullandı." açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Asgari Ücret Zammı#Asgari Ücret Komisyonu#Asgari Ücret Zammı Ne Zaman Belli Olacak 2023