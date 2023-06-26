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ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2023? Asgari ücret desteği nedir, kimlere verilir, başvuru şartı var mı? Bakan Işıkhan'dan 2023 asgari ücret desteği açıklaması

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2023 18:28

Asgari ücret desteği 2023, temmuz ayı asgari ücret zammının kesinleşmesiyle gündeme geldi. 2023 yılı ikinci altı ay için yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak komisyon tarafından belirlendi. Temmuz zammının belirlenmesiyle işverenlere ödenecek asgari ücret desteğinde de artış yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca işletmelere geçtiğimiz altı ayda asgari ücret desteği 400 TL olarak uygulanıyordu. Peki, 2023 temmuz asgari ücret desteği ne kadar, kaç TL oldu? Asgari ücret desteği nedir, kimlere verilir, başvuru nasıl yapılır? İşte, asgari ücret destek tutarı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2023 Asgari ücret desteği nedir, kimlere verilir, başvuru şartı var mı Bakan Işıkhandan 2023 asgari ücret desteği açıklaması

2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu? sorusu asgari ücretli çalışanlar ve kamuoyunun geneli tarafından takip ediliyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla 2023 asgari ücret işveren desteğinde yeni tutar netlik kazandı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteğinde yeni rakam Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardıklarını belirten Bakan Işıkhan "400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2023 NE KADAR OLDU?

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Bakan Işıkhan, asgari ücrete değindi.

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanının destekleri ve Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun uzlaşmasıyla yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardık. 2022 yılı ikinci yarısına göre yüzde 107 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. 2002’den 2023’e; nominal olarak 61 kat, reel olarak ise yaklaşık yüzde 312 artış sağlamış olduk. 400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bir kez de buradan tüm milletimize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.

3/4ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Asgari ücret desteğinden yararlanabilmek için 2023 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar, prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi, eksik bildirimde bulunulmaması gerekiyor. Asgari ücret desteğiyle sağlanacak indirim tutarı, takip eden aylardan doğan sigorta prim borçlarına mahsup edilecek.

4/4ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ŞARTLARI NELER?

İşverenler Yönünden Aranan Şartlar:

Özel sektör işyeri işvereni olmak,

Sigortalılar Yönünden Aranan Şartlar:

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalılardan olmak.

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