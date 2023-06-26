ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR 2023? Asgari ücret desteği nedir, kimlere verilir, başvuru şartı var mı? Bakan Işıkhan'dan 2023 asgari ücret desteği açıklaması

2023 asgari ücret desteği ne kadar oldu? sorusu asgari ücretli çalışanlar ve kamuoyunun geneli tarafından takip ediliyor. Asgari ücret zammının açıklanmasıyla 2023 asgari ücret işveren desteğinde yeni tutar netlik kazandı. İşgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sağlanan asgari ücret desteğinde yeni rakam Bakan Işıkhan tarafından açıklandı. Yeni ücreti yüzde 34 artış ile net 11 bin 402 lira ’ya çıkardıklarını belirten Bakan Işıkhan "400 TL olan asgari ücret desteğimizi önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret desteği ne kadar oldu, kaç TL? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.