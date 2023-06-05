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ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, yüzde kaç Gözler Temmuz ayında

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Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 19:17

Temmuz ayı asgari ücret zammı 2023, son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayının gelmesiyle beraber asgari ücret zammı için beklenti arttı. Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin 500 dolar seviyelerine çekileceğinin sinyallerini vermişti. En düşük emekli maaşına ara zam formülü uygulanarak 7.500 liraya yükseltildi. Asgari ücret konusunda benzer bir senaryo uygulanarak değer kaybetmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Temmuz ayına kısa bir zaman kala ise farklı zam oranları gündemde. Son olarak 2023 Ocak ayında asgari ücret 8 bin 506 lira olarak belirlenmişti. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Peki 2023 Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte, Asgari ücret zammında son gelişmeler…

1/7ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak 2023 Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, yüzde kaç Gözler Temmuz ayında



Asgari ücret normal şartlarda her yıl işçi ve işveren komisyonlarının bir araya gelmesi ile yeniden belirleniyordu. Asgari ücret sadece bu maaşla çalışanların değil memur maaşları, özel sektörde çalışanlar ve diğer birçok ödemeyi doğrudan etkiliyor. Engelli aylığı, 65 yaş maaşı, işsizlik maaşı ödemeleri, staj ücretleri asgari ücrete göre belirleniyor. Türkiye’de 7 milyondan fazla asgari ücretle çalışan bulunuyor. Son olarak Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek zammı Ocak ayında yapılmıştı. Asgari ücret 54,66 zam ile 8 bin 506 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammında gözler Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’a çevrilmiş durumda. Peki Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, ne kadar zam yapılacak? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/7ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammından önce emekli maaşlarına geçtiğimiz Nisan ayında 2 bin liralık bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükseltildi. Kamu işçisi zammı ise refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 zam yapılarak en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Temmuz’da 12 bin lira seviyelerinde olan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyelerine çıkarılacağını ifade etmişti.

Memur, emekli maaşı enflasyon dikkate alınarak yapılıyor. Asgari ücret zammı ise işçi ve işveren sendikalarının yaptığı toplantılar akabinde netlik kazanıyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplanırken toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

3/7ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak 2023 Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, yüzde kaç Gözler Temmuz ayında

Son olarak eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayında asgari ücretin 500 dolar seviyelerine çekileceğinin sinyallerini vermişti. Güncel kur hesabı ile birlikte asgari ücret 500 dolar seviyelerine çıkarılırsa 10 bin lira sınırını aşacak. Ancak henüz zam oranlarına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

4/7ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak 2023 Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, yüzde kaç Gözler Temmuz ayında
5/7ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Asgari ücret üzerinde farklı zam oranları üzerinde duruluyor. Ancak hiçbir zam oranına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor. Komisyon toplantılarından sonra oranların netlik kazanması bekleniyor. Asgari ücret zam oranlarına göre mevcut maaşlara eklenecek tutarlar aşağıda hesaplanmıştır.

Hatırlatma: Asgari ücret zam oranları Temmuz ayında belli olacak.

Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 2551 TL artacak.

Asgari ücrete %35 zam yapılması durumunda 2977 TL artış gösterecek.

Asgari ücrete %40 zam yapılması durumunda asgari ücret 3.402 lira artacak.

6/7ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yeni dönemde Kabine’de yer alan Bakanların büyük birçoğunluğu değişti. Değişen Bakanlıklar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bulunuyor. Vedat Bilgin’in yerine yeni dönemde Vedat Işıkhan görev alacak. İşveren ve işçi sendikası arasında gerçekleşen toplantılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın Başkanlık etmesi bekleniyor. Ancak henüz toplantı tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

7/7YENİ BAKAN IŞIKHAN’DAN YAŞAM KALİTESİ VE REFAH VURGUSU

YENİ BAKAN IŞIKHAN’DAN YAŞAM KALİTESİ VE REFAH VURGUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görevi törenle Vedat Bilgin'den devraldı. Bakan Vedat Işıkhan "Çalışanlarımızın haklarını koruyamaya devam edeceklerinin altını çizerek önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan devir teslim açıklamasında “ Tüm çalışanların yaşam kalitesi ve refahını artırmak en önemli görevimizdir. Çalışmalarımızı hem cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hem de kabine üyelerimizin, milletvekillerinin, STK'ların ve diğer paydaşların katkılarıyla işbirliğiyle sürdüreceğimizi özellikle ifade etmek isterim. Çalışanlarımızın haklarını koruyamaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'na yakışacak şekilde memur, işçi, emekli, işverenlerimizi koruyacak anlayışla süreci yönetmek arzusundayız. “ ifadelerini kullandı.

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