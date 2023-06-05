ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, yüzde kaç Gözler Temmuz ayında

ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammından önce emekli maaşlarına geçtiğimiz Nisan ayında 2 bin liralık bir artış yapıldı. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7.500 liraya yükseltildi. Kamu işçisi zammı ise refah payı dahil olmak üzere yüzde 45 zam yapılarak en düşük kamu işçisi maaşı 15 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Temmuz’da 12 bin lira seviyelerinde olan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyelerine çıkarılacağını ifade etmişti.

Memur, emekli maaşı enflasyon dikkate alınarak yapılıyor. Asgari ücret zammı ise işçi ve işveren sendikalarının yaptığı toplantılar akabinde netlik kazanıyor. Asgari ücret tespit komisyonu toplanırken toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.