ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DURUM 2023 | Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 2023 Asgari ücret zam oranları belli oldu mu, yüzde kaç Gözler Temmuz ayında

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI
Asgari ücret üzerinde farklı zam oranları üzerinde duruluyor. Ancak hiçbir zam oranına ilişkin resmi açıklama bulunmuyor. Komisyon toplantılarından sonra oranların netlik kazanması bekleniyor. Asgari ücret zam oranlarına göre mevcut maaşlara eklenecek tutarlar aşağıda hesaplanmıştır.
Hatırlatma: Asgari ücret zam oranları Temmuz ayında belli olacak.
Asgari ücrete %30 zam yapılması durumunda 2551 TL artacak.
Asgari ücrete %35 zam yapılması durumunda 2977 TL artış gösterecek.
Asgari ücrete %40 zam yapılması durumunda asgari ücret 3.402 lira artacak.