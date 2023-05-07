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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023 SON DURUM | Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak, 2. zam yapılacak mı? Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 01:53

Asgari ücret temmuz zammı son durum, çalışanlar tarafından takip ediliyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu ilgilendiren asgari ücret 2. ara zammı için gözler temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrette ikinci zam beklentilerinin yoğunlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika beklenen açıklamayı yaparak zam için tarih gösterdi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Temmuz ayında yapılacak olası zam için "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında da yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız" dedi. Peki, temmuzda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ara zammı olacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/4ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023 SON DURUM | Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak, 2. zam yapılacak mı Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti

Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusu son gelişmelerle takip edilirken, beklenen açıklama geldi. Zamla ilgili beklentileri artıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bilgin açıklamasında "Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz." ifadesinde bulundu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da temmuz ayında asgari ücrete 2. zam yapılacağını söylemişti. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonrası 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 lira olmuştu. Peki, brüt ve net asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

2/4ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Bakan Bilgin, asgari ücret hakkında, "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz." ifadesinde bulundu. 

3/4CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' demişti.

4/4ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ara zam oranları henüz belli olmadı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle zam oranları belirlenecek. Brüt ve net asgari ücretin temmuzda açıklanması bekleniyor.

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