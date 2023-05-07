ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023 SON DURUM | Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak, 2. zam yapılacak mı? Bakan Bilgin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih vermişti!

Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusu son gelişmelerle takip edilirken, beklenen açıklama geldi. Zamla ilgili beklentileri artıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bilgin açıklamasında "Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz." ifadesinde bulundu. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da temmuz ayında asgari ücrete 2. zam yapılacağını söylemişti. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonrası 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 lira olmuştu. Peki, brüt ve net asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.