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ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023 SON DURUM | Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak, 2. zam yapılacak mı? Bakan Bilgin 'Tarihin en yüksek artışı' diyerek tarih verdi!

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Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 23:16

Asgari ücret temmuz zammı son durum, çalışanlar tarafından takip ediliyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve kamuoyunu ilgilendiren asgari ücret 2. ara zammı için gözler temmuz ayına çevrildi. Asgari ücrette ikinci zam beklentilerinin yoğunlaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika beklenen açıklamayı yaparak zam için tarih gösterdi. Asgari ücret için Temmuz'u işaret eden Bakan Bilgin de "Tarihin en yüksek artışı olacak" ifadelerini kullandı. Peki, temmuzda asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret ara zammı olacak mı? İşte, o konu hakkında bilgiler.

1/5ASGARİ ÜCRET ARA ZAM 2023 SON DURUM | Asgari ücret temmuz zammı ne kadar olacak, 2. zam yapılacak mı Bakan Bilgin Tarihin en yüksek artışı diyerek tarih verdi

Asgari ücrete zam yapılacak mı sorusu son gelişmelerle takip edilirken, beklenen açıklama geldi. Zamla ilgili beklentileri artıran açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapıldı. Bilgin açıklamasında "Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz." ifadesinde bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında yeni değerlendirmeler yaptı. Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmeler sonrası 2023 yılı asgari ücret 8 bin 506 lira olmuştu. Peki, brüt ve net asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar.

2/5BAKAN BİLGİN TEMMUZU İŞARET ETTİ

BAKAN BİLGİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Haber Global canlı yayınında ekonomide öne çıkan başlıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücretle ilgili Bilgin şunları söyledi;

Asgari Ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık. Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde Dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.

3/5ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Bakan Bilgin, asgari ücret hakkında, "Yeni asgari ücret düzenlemesi temmuzda olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuzda enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek temmuzda yeniden düzelteceğiz." ifadesinde bulundu. 

4/5CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada “ Temmuz'da asgari ücrete ara zam yapılacak.'' demişti.

5/5ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ara zam oranları henüz belli olmadı. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından yapılan görüşmelerle zam oranları belirlenecek. Brüt ve net asgari ücretin temmuzda açıklanması bekleniyor.

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