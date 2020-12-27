Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari ücrette son toplantı için geri sayım!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısı yeni yıldan önce yapılacak. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılacak son toplantısı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek. Peki, asgari ücret 4. toplantısı ne zaman?
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2021'de uygulanacak olan asgari ücretin belirleneceği asgari ücret toplantısı için geri sayım başladı. Yedi milyon çalışanı ve yüz binlerce işvereni doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı, sendika temsilcileri ve kamu kurumu temsilcilerinden oluşan tespit komisyonu tarafından belirleniyor. İşte, asgari ücrette son toplantı ve 2021 asgari ücret zam oranı hakkında en son gelişmeler...
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SON TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirleneceği dördüncü ve son toplantısını 28 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.
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TOPLANTI SAAT KAÇTA?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere son toplantısını Bakanlığın ev sahipliğinde pazartesi günü saat 10.30'da gerçekleştirecek. Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlık edecek.
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ÇEVRİMİÇİ YAPILACAK
Komisyon, ilk toplantısını 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, ikinci toplantısını 15 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), üçüncü toplantısını da 22 Aralık’ta Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirmişti.
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3. TOPLANTIDA NELER OLDU?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. 3.5 saat süren toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 lira 10 kuruş asgari ücret önerdi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında üçüncü kez toplandı. Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ve Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat katıldı. Yaklaşık 3.5 saat süren toplantıda, TÜİK temsilcisi tarafından sunum yapıldı. Buna göre, TÜİK tarafından ağır işlerde çalışan bekar işçi için hesaplanan asgari geçim tutarı geçen yıla göre yüzde 19.78 oranında artışla 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta işlerde çalışan işçi için yüzde 20.17 artışla 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde ise yüzde 20.53 artışla 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak önerildi.