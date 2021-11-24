Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama

GÜNDEMDE OLAN FORMÜLLER

Bakan Bilgin asgari ücretteki formüllerle ilgili de açıklamada bulundu.



Bakan Bilgin öncelikle Vergi Indirimi formülünden bahsetti. Destek formülü üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan, 'Vergi indirimi işin içinde. İşverenin ödeyeceği bir rakam olacak" dedi.



Daha önceden asgari ücrete 75 TL devlet desteği vardı ve bu da Bakan Bilgin'e sorulan sorular arasındaydı. Bakan Bilgin işverene devlet desteğiyle ilgili "Uygulanıp sona erdiğini" belirtti ve "İşverene destek vermeyeceğiz işçilere destek vereceğiz" dedi.



Bakan Bilgin, masadaki başka seçeneğin de işçilere destek olacağını belirtti. Bakan, "Masada hem vergi indirimi hem de doğrudan devlet desteği seçeneği var. Alternatifler var. Araştırmamızdan sonra karar verilecek" dedi.



Kademeli asgari ücrete kapıları kapatan Bakan Bilgin, "Kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz, işveren büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.