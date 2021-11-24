Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zam toplantısı hakkında Bakan Bilgin’den açıklama
Asgari ücret 2022 zammı için geri sayım başladı. Asgari ücrete her sene aralık ayında zam yapılıyor ve yeni yılda bu ücret geçerli oluyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret bir önceki yıla göre yüzde 21,56 oranında yükselmiş ve net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti. Asgari ücret zam toplantısı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Peki, Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2022 asgari ücretin ne zaman belli olacağı ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, ‘Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz.’ açıklamasında bulundu. Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre zam oranında ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.
Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu artış ile beraber AGİ’de artacak.
Hürriyet’ten Noyan Doğan’ın yazısına göre ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde. Yüzde 30 artış demek, 2022’de asgari ücretin brüt 4.650 lira olacağı anlamına geliyor ki, çalışanın eline geçecek net ücret 3.673 lira civarında olacaktır. Bu artış ile beraber AGİ’de artacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Kabine Toplantısı ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrete dair merak edilenleri açıkladı. Bilgin, Asgari Ücret görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağını belirtti.
Bakan Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.
Bakan Bilgin ayrıca bir araştırma yaptırıldığından bahsetti. Araştırma hem işçi hem de işveren tarafında yaptırıldığını belirten Bakan Bilgin, "Araştırma verilerine göre uzlaşabileceğiz" ifadesinde bulundu.
Araştırma verileri çarşamba günü neticelenecek. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bir sonraki kabinede de araştırma sonuçları duyurulacak.
Bakan Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.
Bakan Bilgin ayrıca bir araştırma yaptırıldığından bahsetti. Araştırma hem işçi hem de işveren tarafında yaptırıldığını belirten Bakan Bilgin, "Araştırma verilerine göre uzlaşabileceğiz" ifadesinde bulundu.
Araştırma verileri çarşamba günü neticelenecek. Öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Bir sonraki kabinede de araştırma sonuçları duyurulacak.
GÜNDEMDE OLAN FORMÜLLER
Bakan Bilgin asgari ücretteki formüllerle ilgili de açıklamada bulundu.
Bakan Bilgin öncelikle Vergi Indirimi formülünden bahsetti. Destek formülü üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan, 'Vergi indirimi işin içinde. İşverenin ödeyeceği bir rakam olacak" dedi.
Daha önceden asgari ücrete 75 TL devlet desteği vardı ve bu da Bakan Bilgin'e sorulan sorular arasındaydı. Bakan Bilgin işverene devlet desteğiyle ilgili "Uygulanıp sona erdiğini" belirtti ve "İşverene destek vermeyeceğiz işçilere destek vereceğiz" dedi.
Bakan Bilgin, masadaki başka seçeneğin de işçilere destek olacağını belirtti. Bakan, "Masada hem vergi indirimi hem de doğrudan devlet desteği seçeneği var. Alternatifler var. Araştırmamızdan sonra karar verilecek" dedi.
Kademeli asgari ücrete kapıları kapatan Bakan Bilgin, "Kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz, işveren büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.
Bakan Bilgin öncelikle Vergi Indirimi formülünden bahsetti. Destek formülü üzerinde de çalışıldığını belirten Bakan, 'Vergi indirimi işin içinde. İşverenin ödeyeceği bir rakam olacak" dedi.
Daha önceden asgari ücrete 75 TL devlet desteği vardı ve bu da Bakan Bilgin'e sorulan sorular arasındaydı. Bakan Bilgin işverene devlet desteğiyle ilgili "Uygulanıp sona erdiğini" belirtti ve "İşverene destek vermeyeceğiz işçilere destek vereceğiz" dedi.
Bakan Bilgin, masadaki başka seçeneğin de işçilere destek olacağını belirtti. Bakan, "Masada hem vergi indirimi hem de doğrudan devlet desteği seçeneği var. Alternatifler var. Araştırmamızdan sonra karar verilecek" dedi.
Kademeli asgari ücrete kapıları kapatan Bakan Bilgin, "Kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz, işveren büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz" dedi.