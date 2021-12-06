Asgari ücret zammÄ± ne kadar olur? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantÄ±sÄ± ne zaman? Ä°ÅŸte son durum
Asgari Ã¼cret zammÄ±nÄ±n belli olmasÄ±na kÄ±sa bir sÃ¼re kaldÄ±. Ä°ÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼met temsilcilerinden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini tamamlamasÄ± ardÄ±ndan 2022 asgari Ã¼cret zammÄ± belli olacak. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde iÅŸÃ§i tarafÄ±nÄ±n 3750-4000 lira arasÄ±nda, iÅŸveren tarafÄ±nÄ±n ise 3500-3750 lira arasÄ±nda asgari Ã¼cret istediÄŸini belirtti. Peki, asgari Ã¼cret zammÄ± ne kadar olur? Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu 2. toplantÄ±sÄ± ne zaman? Ä°ÅŸte son durum
Asgari Ã¼cret 2022 ne kadar olacak, sorusu son geliÅŸmeler ile takip ediliyor. MilyonlarÄ±n beklediÄŸi asgari Ã¼cret zammÄ± iÃ§in ilk toplantÄ± sonrasÄ± rakamlar da belirlenmeye baÅŸladÄ±. Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Vedat Bilgin, yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde iÅŸÃ§i tarafÄ±nÄ±n 3750-4000 lira arasÄ±nda, iÅŸveren tarafÄ±nÄ±n ise 3500-3750 lira arasÄ±nda asgari Ã¼cret istediÄŸini belirtti. Komisyon tarafÄ±ndan yapÄ±lacak ikinci toplantÄ± 7 AralÄ±k'ta gerÃ§ekleÅŸecek. Zam miktarÄ± yeni yÄ±l Ã¶ncesinde kesinleÅŸecek.
ASGARÄ° ÃœCRET NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunan Bakan Bilgin ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi;
2500 emekÃ§iye ulaÅŸÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼nÃ¼n asgari Ã¼cret dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸte de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir. 3750 -4000 lira arasÄ±nda rakamlar telÃ¢fuz ettiler.Â AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± oran 3750 lira ile 4 bin lira arasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerimiz de asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n ekonomiyi canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerin yÃ¼zde 60'Ä± asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n iÅŸÃ§ilerin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na neden olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
2500 emekÃ§iye ulaÅŸÄ±ldÄ±. BunlarÄ±n yÃ¼zde 13'Ã¼nÃ¼n asgari Ã¼cret dÄ±ÅŸÄ±nda bir iÅŸte de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸlerdir. 3750 -4000 lira arasÄ±nda rakamlar telÃ¢fuz ettiler.Â AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± oran 3750 lira ile 4 bin lira arasÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerimiz de asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n ekonomiyi canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmektedir. Ä°ÅŸÃ§ilerin yÃ¼zde 60'Ä± asgari Ã¼cretin artmasÄ±nÄ±n iÅŸÃ§ilerin iÅŸten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na neden olmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek teknik Ã§alÄ±ÅŸmalar var. 4 oturumla tamamlanmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu sÃ¼reci biz bu sene TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay Bey, Ã–zgÃ¼r Bey de makul bir yerde uzlaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z yerde bitirelim Ã§aÄŸÄ±rÄ±sÄ±nda bulundu, biz de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸteyiz. KÄ±sa sÃ¼rede bu meselenin Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye sosyal devlettir. TÃ¼rkiye'nin sendikalarÄ±, emekÃ§ileri mutlu oldukÃ§a TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesi motive olacaktÄ±r.Â
ASGARÄ° ÃœCRET NASIL BELÄ°RLENÄ°YOR?
Asgari Ã¼creti, yasa gereÄŸi iÅŸÃ§i, iÅŸveren ve hÃ¼kÃ¼metten 5'er temsilci olmak Ã¼zere 15 kiÅŸiden oluÅŸan Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari Ã¼creti belirleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda dÃ¶rt kez toplanÄ±yor.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi Ã¼yelerden birinin baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi komisyon, en az 10 Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanÄ±p, oy Ã§okluÄŸuyla karar veriyor. OylarÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde baÅŸkanÄ±n bulunduÄŸu tarafÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n belirlediÄŸi Ã¼yelerden birinin baÅŸkanlÄ±k ettiÄŸi komisyon, en az 10 Ã¼yenin katÄ±lÄ±mÄ±yla toplanÄ±p, oy Ã§okluÄŸuyla karar veriyor. OylarÄ±n eÅŸitliÄŸi halinde baÅŸkanÄ±n bulunduÄŸu tarafÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kabul ediliyor.