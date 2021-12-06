SÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek teknik Ã§alÄ±ÅŸmalar var. 4 oturumla tamamlanmasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bu sÃ¼reci biz bu sene TÃ¼rk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay Bey, Ã–zgÃ¼r Bey de makul bir yerde uzlaÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z yerde bitirelim Ã§aÄŸÄ±rÄ±sÄ±nda bulundu, biz de bu gÃ¶rÃ¼ÅŸteyiz. KÄ±sa sÃ¼rede bu meselenin Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacaÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. TÃ¼rkiye sosyal devlettir. TÃ¼rkiye'nin sendikalarÄ±, emekÃ§ileri mutlu oldukÃ§a TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼mesi motive olacaktÄ±r.Â