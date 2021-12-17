Asgari ücret ve AGİ 2022 ne kadar oldu? En düşük asgari ücret açıklaması... Günlük asgari ücret tutarı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
Asgari ücret 2022 zammı ve yeni AGİ tutarı belli oldu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere son kez toplanması ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücretin net tutarının belirlenmesi ardından bir İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin tespitine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, asgari ücret ve AGİ 2022 ne kadar oldu?
Asgari ücret 2022 zammı için 1 Aralık'tan bu yana devam eden görüşmeler nihayete erdi. 8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Milyonların haftalardır merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamını kamuoyuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamının 4 bin 250 lira olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan, "Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin, "Bu düzenleme ile net asgari ücret 2002 yılına göre nominal olarak 23 katına çıktı. Aynı dönemde reel olarak ise (kasım ayı itibarıyla) yüzde 235,87 oranında artış gerçekleşmiş bulunmaktadır" dedi.
AGİ NE KADAR OLDU?
AGİ 2022 yılında bekar biri için 403 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 483,2 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 544.9 TL oldu.
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı
İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir."
"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir."