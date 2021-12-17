Asgari ücret ve AGİ 2022 ne kadar oldu? En düşük asgari ücret açıklaması... Günlük asgari ücret tutarı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığının tespitine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı

İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 166 lira 80 kuruş olarak tespitine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Kararın gerekçesinde asgari ücretin ödenmesi zorunlu en az ücret olduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:



"Asgari ücretin belirlenmesini düzenleyen Asgari Ücret Yönetmeliği uyarınca asgari ücret, pazarlık ücreti değildir. Asgari ücretin belirlenmesi sırasında komisyonumuz, bu çerçevede bir karar alınması için çalışmış, işçilerin geçim şartları ve 2022 yılı enflasyon hedefi gibi faktörleri değerlendirmiştir. İşte bu çerçevede hareket eden komisyonumuz, işçinin günlük asgari ücretini 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 tarihlerinde 166 lira 80 kuruş olarak belirlemiştir. Asgari Ücret Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nca belirlenen asgari ücret, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir."