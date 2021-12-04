Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? İşte 2022 asgari ücret zam görüşmeleri hakkında bilgiler
2022 asgari ücret çalışmaları kapsamında 2. toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. İlk toplantıda genel görüşleri belirten işçi ve işveren sendikaları, ikinci toplantıda ise 2022 yılının asgari ücret tutarını belirlemek için karşılıklı görüşmelerine devam edecek. Peki, asgari ücret 2. toplantısı ne zaman gerçekleşecek?
Asgari ücret 2. toplantısı, 2022 yılının asgari ücret rakamları hakkında güncel bilgi edinmek isteyen pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Türk-İş ev sahipliğindeki asgari ücret toplantısının saati ve günü belli oldu. İşte, 2022 asgari ücret zam görüşmelerinde son durum...
İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?
İkinci toplantı, 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te,üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da TİSK’te yapılacak.
İLK TOPLANTIDAN DETAYLAR
Türkiye'de 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlara ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.
Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.
İLK TOPLANTIDAN DETAYLAR
Türkiye'de 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlara ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.
Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Türkiye'de 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlara ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı. Tespit Komisyonu'na hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.