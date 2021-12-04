Asgari ücret 2. toplantısı ne zaman? İşte 2022 asgari ücret zam görüşmeleri hakkında bilgiler

İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?

İkinci toplantı, 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te,üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da TİSK’te yapılacak.



İLK TOPLANTIDAN DETAYLAR



Türkiye'de 6 milyonu aşkın bulunan asgari ücretli çalışanlara ilişkin olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı.



Tespit Komisyonu'na hükümet, Işçi ve Işveren temsilcileri yer aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.



