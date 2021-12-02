Asgari ücret ne zaman belli olur? 2022 Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler asgari ücret toplantısında
Asgari ücret zammı için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapıldı. Her yıl aralık ayında düzenlenen toplantıların ardından yapılacak olan zam oranı açıklanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapılacak diğer toplantıların ardından nihai karar açıklanacak. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü, 3. toplantı 9 Aralık Perşembe günü yapılacak. Peki, asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret 2022 zammı ve AGİ miktarını belirlemek için ilk toplantı 1 Aralık'ta gerçekleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından Türk-iş sigorta pirim yüklerinin azaltılmasının talep edildiğini bildirirken, Bakan Bilgin 'İnanıyorum buradan çıkacak karar Türkiye’nin büyümesini daha da ileriye taşıyacaktır. Toplumda bir adalet duygusunu, sosyal dayanışmayı da güçlendirecektir.' dedi. Asgari ücret yüzde 24 artarsa 3.500 TL'ye çıkacak. Yüzde 33 zamlanırsa 3.750 TL olacak. Asgari ücretin 4.000 TL olması için ise yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekiyor.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari ücretin zammı için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapıldı. Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü, 3. toplantı 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Bakan bilgin açıklamasında, ‘Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. ’ dedi. İşte Bakan Bilgin'in açıklamasından detaylar:
26 şehirde çalışmamızı gerçekleştirdik. Muhtelif sektörlerde bu çalışmayı gerçekleştirdik. İşletmelerin hem sahipleriyle belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 50'si değişim olmayacağının yüzde 37'sinin yükseliş olacağını yüzde 11'inin de düşüş olacağı yanıtını aldık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 4 oturumla çalışmanın tamamlanacağını bildirdi. Bakan bilgin açıklamasında, ‘Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. ’ dedi. İşte Bakan Bilgin'in açıklamasından detaylar:
26 şehirde çalışmamızı gerçekleştirdik. Muhtelif sektörlerde bu çalışmayı gerçekleştirdik. İşletmelerin hem sahipleriyle belli oranda da profesyonel yöneticileriyle görüşmeler yapıldı. İşletmenin faaliyet gösterdiği sektörler denildiği zaman bir önceki yılla karşılaştırıldığı zaman önümüzdeki seneyi nasıl değerlendiriyorsunuz dediğimizde yüzde 50'si değişim olmayacağının yüzde 37'sinin yükseliş olacağını yüzde 11'inin de düşüş olacağı yanıtını aldık.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Yapılan çalışmada işverenler 3500-3750 lira arasında asgari ücretin olmasına yönelik çoğunluk oluştu. Çalışmaya katılan işverenlerin yüzde 74'ü işten çıkarmaların artabileceğini belirtti.
Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.
Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.
2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir. İşçilerimiz de asgari ücretin artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir. İşçilerin yüzde 60'ı asgari ücretin artmasının işçilerin işten çıkarılmasına neden olmayacağını söyledi.
Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye'nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye'nin büyümesi motive olacaktır.
Firma sahiplerinin yüzde 36'sı 3500-3750 lira arasında asgari ücret isterken profesyonel yöneticiler 6 bin liranın üzerinde artışlar istemişlerdir.
Küçük işletmeler ve mikro işletmeler elinin altında işçi çalıştıranlar onlar da asgari ücretin yukarıya doğru tırmanmasının ciddi şekilde işsizliğe neden olabileceği sorununu dile getirdiklerini sizlerle paylaşmak isterim.
2500 emekçiye ulaşıldı. Bunların yüzde 13'ünün asgari ücret dışında bir işte de çalıştıklarını ifade etmişlerdir. 3750 -4000 lira arasında rakamlar telâfuz ettiler. Ağırlıklı oran 3750 lira ile 4 bin lira arasında toplandığı görülmektedir. İşçilerimiz de asgari ücretin artmasının ekonomiyi canlandıracağını düşünmektedir. İşçilerin yüzde 60'ı asgari ücretin artmasının işçilerin işten çıkarılmasına neden olmayacağını söyledi.
Sürdürülecek teknik çalışmalar var. 4 oturumla tamamlanmasını düşünüyoruz. Bu süreci biz bu sene Türk-İş Başkanı Atalay Bey, Özgür Bey de makul bir yerde uzlaşacağımız yerde bitirelim çağırısında bulundu, biz de bu görüşteyiz. Kısa sürede bu meselenin çözüme kavuşturulacağına inanıyoruz. Türkiye sosyal devlettir. Türkiye'nin sendikaları, emekçileri mutlu oldukça Türkiye'nin büyümesi motive olacaktır.