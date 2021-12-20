Asgari geçim indirimi (AGİ) nedir, kimlere verilir?
Asgari ücrete beklenen zam haberinin açıklanmasıyla birlikte, çalışanlara verilen Asgari Geççim İndirimi (AGİ) tartışma konusu oldu. Belli kriterlere göre değişiklik gösteren Asgari Geçim İndiriminin 2022 yılında ne kadar olacağı, kimlere ve ne kadar verildiği de en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Bekar, evli, eşi çalışan, çalışmayan ve çocuk sayısına göre farklılık gösteren Asgari Geçim İndirimi nedir, kimlere verilir? İşte detaylar...
2022 yılı asgari ücret zam oranlarının açıklanmasının ardından, alınan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ücretlerinin de akıbeti sorgulanmaya başlandı. 2022 yılında alınan maaşlar üzerinde etkili olan AGİ nedir, kimlere verilir?
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?
AGİ, bir işçinin, bekar ya da evli olması, çocuğunun olması veya olmaması gibi birçok değişkene göre değerlendirilen, devlet tarafından asgari geçim indirimi olarak işçiye aylık olarak ödenen rakamdır. İşverenler, her ay bu rakamı çalışanlarına ödemekle yükümlüdür ve ödedikleri bu rakam, işverenin gelir vergisinden düşürülmektedir.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KİMLERE VERİLİR?
2022 yılında alınan maaşlar üzerinde etkili olan AGİ tutarı, kişinin medeni durumu ve çocuk sahibi olup olmamasına göre değişiklik gösteriyor. Bu bilgiler dahilinde kolayca hesaplanabiliyor. AGİ’ den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına, yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor.
AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor.
AGİ çalışanın medeni durumu ve çocuk sayısına göre değişirken, bilgilerin güncellenmemesi halinde eksik hesaplama söz konusu olabiliyor. Bu nedenle mutlaka bordroların kontrol edilmesi gerekiyor.