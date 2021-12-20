Asgari geçim indirimi (AGİ) nedir, kimlere verilir?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NEDİR?

AGİ, bir işçinin, bekar ya da evli olması, çocuğunun olması veya olmaması gibi birçok değişkene göre değerlendirilen, devlet tarafından asgari geçim indirimi olarak işçiye aylık olarak ödenen rakamdır. İşverenler, her ay bu rakamı çalışanlarına ödemekle yükümlüdür ve ödedikleri bu rakam, işverenin gelir vergisinden düşürülmektedir.