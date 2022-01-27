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ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımında son durum

#ASDEP#ASDEP Başvuru#ASDEP Personel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü sınav ile 4 bin 175 personel alımı yapacağını duyurmuştu. 10 Ocak'ta başlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları için verilen süre 20 Ocak 2022 tarihinde sona erdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar şimdi sonuç tarihine odaklanmış durumda. Peki, ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımında son durum

1/3ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımında son durum

ASDEP başvuru sonuçları için geri sayım sürüyor. 2022 ASDEP sonuç tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak yapılan açıklamaya göre, personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacak.

2/3ASDEP sonuçları ne zaman açıklanacak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımında son durum

Bakanlıktan gelen duyuru ile, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. " denildi.

3/3ASDEP görevlilerinin istihdamı hangi kriterler çerçevesinde gerçekleşmektedir

ASDEP görevlilerinin istihdamı hangi kriterler çerçevesinde gerçekleşmektedir?

Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir.ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.

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#ASDEP#ASDEP Başvuru#ASDEP Personel