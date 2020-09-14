ASDEP sonuçları için açıklama geldi: ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
ASDEP (Aile Sosyal Destek ASDEP) personel alımı süreçlerinden biri olan mülakatlar, 15 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Binlerce adayın katılımda bulunduğu ASDEP mülakat sonuçları için resmi açıklama hafta sonu geldi. CNN Türk yayınında Hakan Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ASDEP sonuçları için de açıklamada bulundu. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği ASDEP mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Selçuk yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etti. Peki, ASDEP mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ASDEP mülakatları için yapılan açıklama…
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ASDEP SONUÇ AÇIKLAMASI
ASDEP başvurularıyla ilgili son değerlendirmeleri yaptıklarını belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "ASDEP sonuçlarını haftaya açıklıyoruz." dedi.
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ASDEP PERSONELİ OLMA ŞARTLARI
Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre sıralanması neticesinde, her bir İl için alınacak ASDEP görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden İl Müdürlüklerince yapılan değerlendirme sonucunda istihdam edilmiştir. ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için 2016 yılında 1500, 2017 yılında 1500 olmak üzere toplamda 3 bin personel özel hizmet alımı yoluyla istihdam edilmiştir.