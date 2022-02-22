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ASDEP sonuçları açıklandı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 ASDEP personel alımı sonuçlarında son durum

#ASDEP#ASDEP Sonuçları#ASDEP 2022

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları ocak ayında alınmıştı. İşlemlerini gerçekleştiren adaylar, değerlendirilmelerin tamamlanıp ASDEP personel alımı sonuçlarının ilan edilmesini bekliyor. Peki, 2022 ASDEP sonuçları açıklandı mı? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 ASDEP personel alımı sonuçlarında son durum...

1/4ASDEP sonuçları açıklandı mı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 ASDEP personel alımı sonuçlarında son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı için başvurular ocak ayında tamamlandı. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Sonuçlar bakanlığın resmi adresinden adaylarla paylaşılacak.

2/4ASDEP sonuçları açıklandı mı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 ASDEP personel alımı sonuçlarında son durum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir tarih bilgisi verilmedi. Bakanlıktan gelen duyuruda, " Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

3/4ASDEP sonuçları açıklandı mı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 ASDEP personel alımı sonuçlarında son durum

Sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4/4ASDEP sonuçları açıklandı mı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 ASDEP personel alımı sonuçlarında son durum
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#ASDEP#ASDEP Sonuçları#ASDEP 2022