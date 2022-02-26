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ASDEP SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI - E devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sonuç sorgulama ekranı

#ASDEP#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#E Devlet

ASDEP sonuçları 2022 adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alımı başvuruları ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların belirlendiği bildirildi. Adaylar ASDEP personel alımı başvuru sonuçlarını e devlet Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecekler. İşte, 2022 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuç sorgulama ekranı.

1/5ASDEP SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI - E devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sonuç sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için son dakika açıklama geldi. Başvuruları 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşen 2022 ASDEP başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınavlara 2 Mart ve 12 Nisan 2022 tarihleri arasında katılacaklar.

2/5ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI

ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Sözleşmeli Personel giriş sınavı için başvurular 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.

3/5ASDEP SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI - E devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sonuç sorgulama ekranı

Adaylar başvuru durumlarına ilişkin bilgiyi Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.

ASDEP SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/5SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Sözlü sınavı 02/03/2022 - 12/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvuru durumu, sınav tarihi ve yerine ilişkin bilgilere Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.

Sözlü sınava aşağıda belirtilen KPSS puanı ve üstündekiler çağrılmıştır. Sınava gelecek adaylar Aday Başvuru Bilgileri Formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak getirmeleri gerekir.

5/5ASDEP SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI - E devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sonuç sorgulama ekranı

Sıra No

Pozisyon Adı

Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan En Düşük Puanlı Adayın KPSS Puanı

1

ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar)

77,20376

2

ASDEP (Psikoloji)

70,65679 

3

ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri)

62,51153

4

ASDEP (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

83,75541

5

ASDEP (Çocuk Gelişimi)

70,93804 

6

ASDEP (Sosyoloji)

80,63848

7

SOSYAL ÇALIŞMACI

73,57969

8

PSİKOLOG

 73,70436

9

FİZYOTERAPİST

89,7596

10

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

72,23448

11

DİYETİSYEN

90,16082

12

ÖĞRETMEN

82,15435

13

AVUKAT

88,19504

14

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

86,55285

15

HEMŞİRE

68,4623

16

BÜRO PERSONELİ

84,69063 

17

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet)

73,66687

18

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji)

60,677 

19

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi)

60,01518 

20

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)

81,66027

21

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji)

77,24783

22

YURT YÖNETİM PERSONELİ (Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak)

89,58804

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#ASDEP#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#E Devlet