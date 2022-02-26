ASDEP SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI - E devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sonuç sorgulama ekranı

SÖZLÜ SINAVLAR NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Sözlü sınavı 02/03/2022 - 12/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvuru durumu, sınav tarihi ve yerine ilişkin bilgilere Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.



Sözlü sınava aşağıda belirtilen KPSS puanı ve üstündekiler çağrılmıştır. Sınava gelecek adaylar Aday Başvuru Bilgileri Formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak getirmeleri gerekir.