ASDEP SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI - E devlet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ASDEP sonuç sorgulama ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları için son dakika açıklama geldi. Başvuruları 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşen 2022 ASDEP başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlar isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesi üzerinden öğrenilecek. Başvuruları olumlu değerlendirilen adaylar sözlü sınavlara 2 Mart ve 12 Nisan 2022 tarihleri arasında katılacaklar.
Aile ve Sosyal Hizmetler Sözleşmeli Personel giriş sınavı için başvurular 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınmış olup, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar belirlenmiştir.
Adaylar başvuru durumlarına ilişkin bilgiyi Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.
ASDEP SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Sözlü sınavı 02/03/2022 - 12/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvuru durumu, sınav tarihi ve yerine ilişkin bilgilere Kariyer Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak görüntüleyebilirler.
Sözlü sınava aşağıda belirtilen KPSS puanı ve üstündekiler çağrılmıştır. Sınava gelecek adaylar Aday Başvuru Bilgileri Formunun çıktısı alınarak ıslak imzalı olarak getirmeleri gerekir.
Sıra No
Pozisyon Adı
Sözlü Sınava Katılmaya Hak Kazanan En Düşük Puanlı Adayın KPSS Puanı
1
ASDEP (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar)
77,20376
2
ASDEP (Psikoloji)
70,65679
3
ASDEP (Aile ve Tüketici Bilimleri)
62,51153
4
ASDEP (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
83,75541
5
ASDEP (Çocuk Gelişimi)
70,93804
6
ASDEP (Sosyoloji)
80,63848
7
SOSYAL ÇALIŞMACI
73,57969
8
PSİKOLOG
73,70436
9
FİZYOTERAPİST
89,7596
10
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
72,23448
11
DİYETİSYEN
90,16082
12
ÖĞRETMEN
82,15435
13
AVUKAT
88,19504
14
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
86,55285
15
HEMŞİRE
68,4623
16
BÜRO PERSONELİ
84,69063
17
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyal Hizmet)
73,66687
18
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikoloji)
60,677
19
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Çocuk Gelişimi)
60,01518
20
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik)
81,66027
21
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Sosyoloji)
77,24783
22
YURT YÖNETİM PERSONELİ (Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak)
89,58804