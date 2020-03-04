Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı: Kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve giderdim

Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz ve hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Çok yol var ve bu nedenle umut çok önemli. Bir şekilde de yaptıklarımla bunu anlatmaya çalışıyorum."