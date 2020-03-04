Alparslan ÇINAR (DHA)
Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 10:23,
Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı: Kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve giderdim
Antalya’da heykellerinin sergi açılışında konuşan sanatçı Arzum Onan, 'zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu" dedi.
14 yıl önce oyunculuk kariyerini sonlandıran ve heykel sanatına yönelen Arzum Onan’ın, hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğu düşüncesini vurguladığı heykellerden oluşan ’Kadın’ adını verdiği sergi, Antalyalı sanatseverlerle buluştu.
Kelimelerle arasının çok iyi olmadığını, bu nedenle heykel sanatıyla tanışmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Arzum Onan, "Herhalde en büyük şansım, heykel sanatıyla tanışmam oldu. Yoksa kendimi başka türlü bu kadar güzel ve özgürce anlatamazdım" dedi.
Kadın olup da bir zorluk yaşamayan sanırım yoktur. Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu. Bir sürü örnek sıralayabilirim.
Arzum Onan, ’Cumartesi Anneleri’ heykelini ve şehit anneleri için bir heykel yapmadığı için eleştirenlere ise, O zaman öyle bir ruh haliyle yapmıştım o heykeli. Şehit annelerini ve başka konuları da elbette sanatımla yansıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
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