Arzum Onan: Evliliğimizde büyük hırslar olmadı

ÇOK EMEK VERİYORUM BU İŞE Şimdinin heykeltıraşı eski model, insanların sergilerini gezip heykeller üzerine kendisiyle konuşmasının ise güzel bir duygu olduğunu söyledi ve ekledi: “En büyük arzum büyük meydanlarda heykellerimi görmek... İlk sergim için eserleri benim yapmadığıma dair söylentiler işittim. O zaman çok üzülmüştüm. Çok emek veriyorum bu işe.”