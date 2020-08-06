Ünlüler tatilde (6 Ağustos 2020)

46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte ödül kazanan isimler 46 yıldır televizyon, müzik ve sanat dünyasının en iyilerini belirleyen Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl ilk kez farklı bir konseptle, tüm ışıltısıyla gerçekleşti. Koronavirüs salgını nedeniyle 'Kelebekler' bu yıl sahiplerine uçtu. Yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren birbirinden ünlü isimler ödüllerine evlerinde, ofislerinde kavuştu...(Sponsorlu İçerik)