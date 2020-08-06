Ünlüler tatilde (6 Ağustos 2020)
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Ebru Akel plaja indi
Özer Sancak’la 8 yıllık evliliği biten Ebru Akel, 7 yaşındaki oğlu Eren’le tatile çıktı. Bodrum’a gelen anne-oğul, önceki gün Gündoğan’daki Casa Costa Otel’de görüntülendi. Arkadaşlarıyla locada oturan Akel, çocuklar için de ayrı bir loca tuttu. Çocuklar denize girip eğlenirken, anneler koyu bir sohbete daldı. (Ali KESER)
'Poz vermeye bayılır'
Eşi Ali Atay ve oğlu Fikret Ali ile tatilde olan Hazal Kaya, çektiği fotoğrafı "Poz vermeye bayılır nur yüzlüm" notu ile paylaştı.
Afrikalı Hande
Uzun süredir eşi ve arkadaşları ile Ege tatilinde olan Hande Soral imaj değiştirdi. Saçlarına Afrika örgüsü yaptıran oyuncu yeni halini Instagram'da paylaştı.
Güneşin doğuşu batışı farksız!
İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl'a poz verdi. Akçıl, Kıratlı'nın Instagram'da paylaştığı fotoğraflara "Güneşin doğuşu batışı farksız" yorumunu yaptı.
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