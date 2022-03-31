Artvin’de sahur, imsak vakti ve iftar saati kaçta? 2022 Artvin İmsakiyesi

Artvin sahur saati ve iftar vakti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan Müslümanlar heyecanla sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. 2022 yılında 2 Nisan’da başlayacak olan on bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç tutulacak. Artvin'de ilk oruç için sahur saati 04:20 olacak.
Artvin'de ilk sahur için imsak saati 04:20, iftar vakti ise 18:45 olacak.
2 03.04.2022 04:18 05:46 12:21 15:56 18:46 20:08
3 04.04.2022 04:16 05:45 12:21 15:56 18:47 20:10
4 05.04.2022 04:14 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11
5 06.04.2022 04:12 05:41 12:20 15:57 18:49 20:12
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Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.