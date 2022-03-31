Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Artvin’de sahur, imsak vakti ve iftar saati kaçta? 2022 Artvin İmsakiyesi

#Sahur Vakti#İmsak Vakti#Sahur Saatleri

Artvin iftar, imsak, sahur vakti 2022 yılında da yoğun ilgi görüyor. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı ramazan 2 Nisan’da başlıyor. Müslümanlar ramazan ayında geçici olarak yeme-içmeden uzak kalıyor, oruç tuttukları süre aralığında orucu bozan davranışlardan kaçınıyorlar. Artvin'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladılar. Artvin İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Peki, ilk sahur ve iftar saati kaçta?

1/4Artvin’de sahur, imsak vakti ve iftar saati kaçta 2022 Artvin İmsakiyesi

Artvin sahur saati ve iftar vakti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ramazan ayının ilk orucunu tutacak olan Müslümanlar heyecanla sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. 2022 yılında 2 Nisan’da başlayacak olan on bir ayın sultanı ramazan ayı boyunca oruç tutulacak. Artvin'de ilk oruç için sahur saati 04:20 olacak.

2/4Artvin’de sahur, imsak vakti ve iftar saati kaçta 2022 Artvin İmsakiyesi

Artvin'de ilk sahur için imsak saati 04:20, iftar vakti ise 18:45 olacak.

2 03.04.2022 04:18 05:46 12:21 15:56 18:46 20:08

3 04.04.2022 04:16 05:45 12:21 15:56 18:47 20:10

4 05.04.2022 04:14 05:43 12:21 15:57 18:48 20:11

5 06.04.2022 04:12 05:41 12:20 15:57 18:49 20:12

ARTVİN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3/4İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR

İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

4/4Artvin’de sahur, imsak vakti ve iftar saati kaçta 2022 Artvin İmsakiyesi

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahur Vakti#İmsak Vakti#Sahur Saatleri