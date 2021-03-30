Gündem Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA) Haber Giriş: 30 Mart 2021 - 09:47 | 30 Mart 2021 - 09:47

Artvin'de köy halkından duygulandıran çağrı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde çıkan yangında 52’si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapının zarar gördü. Yangın felaketi sonrası Türkiye’nin dört bir yanından yardım yağan köyde evleriyle birlikte yok olan anılarının da hüznünü yaşayan vatandaşlar, artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve daha fazla gönderilmemesini istedikleri yardımların, israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istedi. Köylülerden Mevlit Coşan, “3 katlı evim, ahırım yandı, hayatımızı oraya bağlamıştık, hayallerimiz oradaydı, hepsi gitti. Ama yaralarımız hızla sarıldı, sarılıyor” diye konuştu.