Artvin İmsakiyesi 2021 – Artvin sahur ve iftar saati kaçta? İşte imsak vakti
Artvin imsak, sahur ve iftar vakti 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Yalova İmsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Müslümanların heyecanla beklediği ramazan ayında farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. Peki, Artvin’de ilk sahur ve iftar saati kaçta? İşte 2021 sahur ve iftar saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Artvin imsakiyesi yoğun ilgi görüyor. Ramazan orucunun başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Ramazan İmsakiyesine yoğun ilgi göstermeye başladılar. İlk oruç 2021 yılında 13 Nisan’da tutulacak. Bu gece Müslümanlar sahura kalkacaklar. Artvin'de ilk sahur için imsak vakti 03:59 olacak.
ARTVİN'DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Artvin'de ilk sahur için imsak vakti 03:59, iftar saati ise 18:57 olarak açıklandı. İşte Artvin İmsakiye bilgileri…
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
3
İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
4
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.