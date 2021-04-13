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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:30 | 

Artvin İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Artvin İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Artvin iftar vakti, Diyanet'in yayımladığı 2021 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Artvin iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Artvin iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Artvin için iftar saatleri bilgileri

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Artvin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Artvin'de iftar saati 18.57 olacak. İşte, Artvin'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Artvin imsakiye bilgileri

ARTVİN İMSAKİYE 2021

Artvin'in imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Artvin'in son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

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GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202103:5918:5720:22*
214.04.202103:5718:5820:24
315.04.202103:5518:5920:25
416.04.202103:5319:0020:26
517.04.202103:5119:0120:28
618.04.202103:4919:0220:29
719.04.202103:4719:0320:31
820.04.202103:4519:0420:32
921.04.202103:4319:0620:34
1022.04.202103:4119:0720:35
1123.04.202103:3919:0820:36
1224.04.202103:3719:0920:38
1325.04.202103:3619:1020:39
1426.04.202103:3419:1120:41
1527.04.202103:3219:1220:42
1628.04.202103:3019:1320:44
1729.04.202103:2819:1420:45
1830.04.202103:2619:1520:47
1901.05.202103:2419:1620:48
2002.05.202103:2319:1720:50
2103.05.202103:2119:1820:52
2204.05.202103:1919:1920:53
2305.05.202103:1719:2020:55
2406.05.202103:1619:2120:56
2507.05.202103:1419:2220:58
2608.05.202103:1219:2420:59**
2709.05.202103:1019:2521:01
2810.05.202103:0919:2621:02
2911.05.202103:0719:2721:04
3012.05.202103:0519:2821:05


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3

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında cilt sağlığını korumak için iftar ve sahur en az 2 litre su içilmesi, asitli içecekler ile aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

4

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni sonucunda ciltte önlem alınması gereken bazı değişiklikler oluşabileceğini dikkat çekti. Uzun süren açlık, susuzluk ve uyku problemlerine bir de yanlış beslenme eklendiğinde cildin hızla alarm vermeye başlayacağını belirten Dr. Erdoğan, beslenme ve uyku yanlışları yapılmaması halinde orucun, tüm vücut ve cildin toksinlerden arınmasını sağladığını vurguladı.

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