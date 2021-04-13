Artvin İftar Vakti 2021 imsakiye bilgileri: Artvin İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta?

Artvin iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Artvin'de iftar saati 18.57 olacak. İşte, Artvin'de iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Artvin imsakiye bilgileri



ARTVİN İMSAKİYE 2021



Artvin'in imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece Artvin'in son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.