Artvin, Bingöl, Erzincan'da okullar yarın tatil mi? Artvin, Bingöl, Erzincan valilerinden yapılacak açıklamalar bekleniyor

Kar nedeniyle 55 ilde eğitime ara verilirken Meteoroloji hava durumu raporunda yeni uyarılarda bulundu. Son rapora göre bugün Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde kar yağışı bekleniyor. İşte, Artvin, Bingöl ve Erzincan'da 20 Ocak'ta okulların tatil durumu...
Artvin, Bingöl ve Erzincan'da okullarda eğitime 1 gün (19 Ocak) ara verilmişti. Yarın yani 20 Ocak Perşembe günü için ilk tatil kararı Bingöl'den geldi.
Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeni ile okullar yarın tatil edildi. Tatil kararı Bingöl valiliğinin resmi Twitter adresinden paylaşıldı.
Bingöl’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşuları nedeni ile il merkezi ve tüm ilçelerdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitim öğretime 1 günlük ara verildiği belirtildi.Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.