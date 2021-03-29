Artvin, Ardahan, Iğdır kırmızı mı ve cumartesi pazar yasak var mı? Artvin, Ardahan, Iğdır risk haritası!

Yeni açıklanan risk haritasına göre Artvin, Ardahan, Iğdır kırmızı olarak ilan edildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik açıklamaları şu şekilde;



Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.